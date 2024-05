Avisen skriver nemlig at den svenske skistjernen setter stopp allerede våren 2027.

– Ja, det er det jeg har sagt til meg selv. Jeg trodde jeg også hadde sagt det til dere (media), sier hun.

Det bekrefter Expressen at de ikke har hørt om før og en avgjørelse som i så fall betyr at karrieren er over om bare tre år.

Karlsson vil likevel rekke å gå tre mesterskap på rappen før hun gir seg som langrennsløper.

I 2025 er det VM i Trondheim, i 2026 er det OL i Italia og i 2027 VM på hjemmebane i ski-metropolen Falun.

– Jeg liker å ha «deadline». Det er da jeg jobber best. Sånn har det alltid vært. Helt siden jeg gikk på skolen. Det er litt for min egen motivasjon. Å kjenne på at det jeg holder på med ikke varer for evig. At jeg skal ta vare på det fullt ut og gjøre alt jeg kan disse tre årene.

Karlsson har lagt bak seg et strålende år. Hun står notert med ti pallplasser i verdenscupen i 2023/2024. En av de største bragdene sist sesong var trolig den overlegne seieren på femmila i Holmenkollen.

Frida Karlsson kan glise over seieren på 50 kilometeren i Holmenkollen i mars. Her sammen med Ebba Andersson og Katharina Hennig som ble nummer to og tre. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hun har også ti VM-medaljer i samlingen allerede.

Den kan altså bli mye større de neste tre årene og hun legger ikke skjul på at det kan bli spesielt å runde av en karriere på hjemmebane.

– Ja, det motiverer meg sykt mye å kunne skrive den historien ferdig i Falun, sier hun – og understreker at planen kan endres.