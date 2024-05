Sju minutter på overtid fikset Josip Stanisic utligningsmålet som gjør at Leverkusen er ubeseiret i 49 strake kamper i ulike turneringer.

– Det var veldig fortjent. Se på alle sjansene vi hadde i kampen. Vi er veldig fornøyd med mentaliteten som lot oss komme tilbake mot et stort lag. Det var masse vilje, og vi ga oss ikke selv om vi ledet sammenlagt. Vi ville holde på rekken av ubeseirede kamper, for vi er stolte av den, sa Granit Xhaka til TNT Sports.

Det var sveitseren som spilte fram Stanisic til utligningsmålet.

49 kamper ubeseiret er ny rekord for et europeisk toppserielag i ulike turneringer siden europacupene ble innført. Benfica hadde den gamle rekorden på 48, satt i tiden desember 1963 til februar 1965.

Xabi Alonsos menn har ikke tapt et oppgjør av betydning siden 27. mai i fjor. Det er snart ett år siden, men laget har vært ille ute mange ganger. Det var fjerde gang på de seks siste kampene at Leverkusen scoret et utligningsmål i det 89. minutt eller senere.

Leverkusen så ut til å måtte godta et tap på veien mot klubbens første europeiske finale på 22 år. Et selvmål av Gianluca Mancini i det 83. minutt ga 1-2-reduseringen som tok de tyske vertene i føringen sammenlagt.

Straffedobbel

For en uke siden vant Leverkusen 2-0 i Italia, men gjorde det langt mer spennende for seg selv foran eget publikum. Leandro Paredes scoret begge Romas mål fra straffemerket.

Roma ble kjørt hardt før Paredes' scoring i det 43. minutt, men burvokter Mile Svilar stagget Leverkusens offensiv.

Den første straffen kom da Sardar Azmoun ble holdt i drakten og gikk over ende. Iraneren er i Roma på utlån fra nettopp Leverkusen.

Straffe nummer to ble dømt etter en VAR-sjekk. Det ble vurdert til at Adam Hlozek hadde en straffbar hands.

I finalen skal Leverkusen bryne seg på nok en italiensk motstander i form av Atalanta. Den kampen spilles i Dublin 22. mai.

Leverkusen er i posisjon til å ta en titteltrippel. Bundesliga er allerede vunnet, og laget er storfavoritt i den tyske cupfinalen mot Kaiserslautern fra nivå to.

Kan bryte titteltørke

Atalanta tok seg av Marseille med 3-0 på eget gress torsdag. Om snaut to uker spiller klubben om sitt første europeiske trofé.

Ademola Lookman og Matteo Ruggeri ble Bergamo-lagets helter i returoppgjøret. Det første møtet i Frankrike endte 1-1.

Lookman skjøt Atalanta i ledelsen etter en halvtime. Skuddet fra vel 20 meter fikk en betydelig retningsforandring før ballen lå i nota.

Kort tid etter pause doblet Ruggeri på en mektig avslutning inne i Marseille-boksen. Fem minutter på overtid la El Bilal Touré på til 3-0.

I kvartfinalen tok Atalanta en klar 3-1-seier over Liverpool over to kamper. Klubben har ikke vunnet en stor tittel siden den ble italiensk cupmester i 1963.