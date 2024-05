Det var angivelig et slitent Dortmund-lag som kom hjem fra Paris og avansement til Champions League-finalen i midtuken. Bare Nico Schlotterbeck fikk fornyet tillit i startelleveren av de som startet mot Paris Saint-Germain tirsdag.

Før kampen hadde Schlotterbeck varslet i et innlegg i sosiale medier at Bochum-fansen kunne ta det med ro. Hans bror Keven spiller på utlån i klubben som ville vært sikret ny Bundesliga-kontrakt dersom Mainz tapte.

– Var det noen som sa Wembley? PS: Ikke bekymre dere, Bochum. Vi gir 110 prosent på lørdag, skrev midtstopperen.

Sender stikk

Utspillet viste seg å være et tomt løfte. Det var et blekt Dortmund lag som ble rundspilt før pause og aldri var i nærheten av å true Mainz' seier i lørdagens kamp.

– Vær positiv. Vi trenger i hvert fall ikke å sende en «takk» noe som helst sted i dag, skriver Bochum på meldingstjenesten X.

Dortmund-trener Edin Terzic sto imot kritikken og argumenterte med at han stilte en lignende oppstilling i seriekampen før PSG-oppgjøret, og at Dortmund da knuste Augsburg 5-1.

– Jeg kan forstå at noen er skuffet, men vi er ikke ansvarlige for situasjonen andre klubber befinner seg i. Selv er vi svært misfornøyde med tabellplasseringen vår. Vi ligger der vi gjør fordi vi har hatt forestillinger som dagens for ofte. Og uansett hvor sinte andre er, kan de ikke være like sinte som jeg er nå, sa Terzic til Bild.

Ekspert: – Katastrofal forestilling

Laget hans slaktes fullstendig av Sky-ekspert og tidligere Tyskland-kaptein Lothar Matthäus. Han reagerer først og fremst på en slapp forestilling av gultrøyene.

– Dette kroppsspråket og denne ikke-eksisterende aggressiviteten … De er veldig passive og har ingen konsentrasjon i oppbyggingsspillet. De ga bort de to første målene gjennom feil på egen banehalvdel. En katastrofal forestilling de første 45 minuttene, uttalte fotballveteranen ifølge Bild.

Dortmund lå under 0-3 allerede til pause, og Terzic byttet inn Julian Brandt, Ian Maatsen og Jadon Sancho halvveis. Resultatet endret seg imidlertid ikke.

Dortmund har én seriekamp igjen å spille, hjemme mot Darmstadt, før Real Madrid venter i mesterligafinalen 1. juni.

Bochum har igjen kamper mot Leverkusen (h) og Werder Bremen (b) og trenger ett poeng for å være sikker på å unngå kvalifiseringsplassen.