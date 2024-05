Klubben opplyser om grepet i sine mediekanaler fredag.

Allegri har vært i en utsatt posisjon i lengre tid etter at Torino-klubben har tatt bare 15 poeng på sine siste 15 seriekamper. Det har fått Juventus-ledelsen til å bytte ham ut til tross for at laget vant cupfinalen 1-0 over Atalanta på onsdag.

På overtid raste Allegri da Danilo ikke fikk frispark. Da dommeren viste ham ut, viste han ironisk tommel opp før han tok av seg både dressjakke og slips på vei bort fra benken.

«Oppsigelsen kommer som følge av en ufin oppførsel under og etter den italienske cupfinalen som klubben anså som uforenlig med verdiene til Juventus», heter det i uttalelsen fredag.

Cuptriumfen er første Juventus-tittel på tre år, og Allegri ble samtidig den første trener som har vunnet Coppa Italia fem ganger.

Det gjenstår to serierunder denne sesongen og for øyeblikket ligger Juventus på fjerdeplass à poeng med Bologna på plassen foran. Det skiller fire poeng ned til Atalanta på 5.-plass.