Følg kampen i VG Live:

Venstrefot, hodet, høyrefot.

Der har du kroppsdelene Cole Palmer brukte for å sette 1–0, 2–0, og så 3–0 - og samtidig et ekte hattrick før 29 minutter var passert på Stamford Bridge.

Fra 1–0 til 3–0 gikk det 16 minutter.

I’M THE ONE: En finger i været fra Cole Palmer etter hans tredje scoring mot Everton. Foto: Ian Walton / AP / NTB

Midtveis i andre omgang kunne 21-åringen trille inn 5–0 fra straffemerket - men ikke uten dramatikk:

Både Noni Madueke og Nicolas Jackson så ut til å ville ta straffen, og Chelsea-kaptein Connor Gallagher måtte rive ballen ut av hendene til Madueke før han ga den videre til Palmer.

«MIN BALL!»: Cole Palmer dytter bort Nicolas Jackson etter en krangel om hvem som skal ta straffen. Foto: Andrew Couldridge / Reuters / NTB

– Det er bare dumt å se på, var dommen fra Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås etter den smått absurde krangelen.

Palmer er nå oppe i 20 ligamål denne sesongen. Kun Erling Braut Haaland (også 20) er på samme nivå i kampen om toppscorer-tittelen.

Trioen Aleksander Isak (Newcastle), Mohamed Salah (Liverpool) og Dominic Solanke (Bournemouth) står alle med 17 ligascoringer.

TOPPSCORER: Cole Palmer og Erling Braut Haaland deler førsteplassen på toppscorer-listen med 20 fulltreffere hver. Foto: Ian Walton / AP / NTB

Like før pause la Nicolas Jackson på til 4–0 for Chelsea.

I tillegg til sine 19 fulltreffere er Palmer også på en delt annenplass når det gjelder målgivende pasninger med ni stykker.

Everton er i sår poengnød. I høst ble de trukket seks poeng, før de i forrige uke ble de trukket ytterligere to poeng for brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Klubben har varslet at de vil anke avgjørelsen.

Det er bare 11 dager siden Palmer scoret hattrick sist, da han fullførte bragden 11 minutter på overtid mot Manchester United.