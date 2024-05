Barcelona måtte gi tapt for samme motstand i finalene i 2019 og 2022, men på tredje forsøk seiret katalanerne. Klubben forsvarte samtidig finaleseieren fra fjoråret.

Både Graham Hansen og Syrstad Engen startet kampen for Barcelona, og førstnevnte var sentral i mesteparten av det Barcelona skapte framover i banen. Det var likevel lagvenninne og Gullballen-vinner Aitana Bonmatì som ordnet seieren med sin scoring i det 62. minutt.

Godt inne i overtiden scoret også Alexia Putellas og sørget for 2-0-seier.

Ada Hegerberg har slitt med skader denne våren og startet på benken for Lyon. Den norske storscoreren ble byttet på ti minutter før slutt i jakten på en utligning, men greide ikke å hjelpe laget sitt tilbake i kampen.

– Barcelona var et bedre lag i dag, det er så enkelt som det. Vi må ta det som en erfaring, sa Hegerberg til NRK.

Tiden ute med skade har preget henne.

– Jeg føler jeg har en god sesong, og så får jeg et spark ut fra ingenting på leggen. Det er livet og det er fotball. Det er kjedelig, men jeg vet jeg kommer sterkere tilbake, sa Hegerberg.

Kampen gikk mellom kvinnefotballens tungvektere. Lyon står med hele åtte titler i turneringen, mens Barcelona sikret sin tredje lørdag. Mellom 2016 og 2020 vant franskmennene fem strake finaler, og lørdagens finale var deres ellevte i turneringen på 15 sesonger.

Barcelona har samtidig vært det ledende laget de siste sesongene og spilte sin fjerde strake finale i turneringen. I 2021 (4-0 mot Chelsea) og 2023 (3-2 mot Wolfsburg) endte det med spansk seier.

Avgjorde

Lyon åpnet best og spilte seg til to store målsjanser like før kvarteret spilt. Først endte ballen i tverrliggeren etter en corner, og sekunder senere traff Wendie Renard stolpen.

Barcelona skapte også muligheter i førsteomgangen og ropte på straffe i det 37. minutt, men dommeren var ikke overbevist. Like før hvilen dro Graham Hansen seg fri ved utkanten av 16-meteren, men satte ballen utenfor mål.

Timen skulle passere før ballen gikk i nettet. Bonmatí tok med seg ballen innover i feltet og fyrte av fra skrå vinkel. Christiane Endler i Lyon-målet skulle i utgangspunktet hatt kontroll på avslutningen, men Barcelona hadde marginene på sin side. Ballen fikk en retningsforandring på veien og passerte Lyon-keeperen til 1-0.

Lyon greide ikke å finne veien til 1-1, og fem minutter på overtid dukket en annen Gullballen-vinner opp og kronet seieren for Barcelona. Putellas klinket til fra åtte meter og sendte ballen forbi Endler til 2-0.

Slo ut Brann

Barcelona tok seg til finalen etter å ha slått ut blant andre Brann og Chelsea på veien. Det norske laget yppet seg mot det spanske storlaget og scoret i begge oppgjør, men måtte se seg slått med 2-5 sammenlagt.

Lyon tok seg til finalen etter å ha slått Paris Saint-Germain i semifinalen. I gruppespillet møtte de Brann, og det norske laget tok med seg ett poeng fra 2-2 på hjemmebane.

Finalen ble spilt i Bilbao foran rundt 50.000 mennesker.