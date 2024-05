Sekunder etter sluttsignalet var nemlig hele gressmatten helt full av flere tusen supportere som stormet banen. Flere av spillerne ble observert mens de spurtet inn i garderoben da de så den enorme folkemengden som nærmet seg fra alle kanter.

– Jeg er så lettet. Det var en vill kamp, sier Club Brugge-spiller Denis Odoi til VG etter kampen.

30.000 tilskuere så gullstriden.

Club Brugge - med norske Hugo Vetlesen og Antonio Nusa på laget – er seriemestere i Belgia, og fansen var overlykkelige.

Foto: BRUNO FAHY / AFP / NTB Antonio Nusa Club Brugge

Club Brügge måtte unngå tap mot byrivalen Cercle Brügge søndag for å sikre klubbens 19. ligatittel.

Med nesten 30 000 livlige belgiere på tribunen ble det en nervepirrende affære på Jan Breydelstadion.

Det var lenge stillingskrig, men med ti minutter igjen av kampen hadde hjemmefansen nesten ikke negler igjen.

Bortelaget fikk til et innlegg og fikk avsluttet på mål, Denis Odoi klarerte panisk på streken, reprisen viste at ballen var over mållinjen og det så ut til at ligatittelen kunne ryke.

– Jeg tenkte «faen», «helvete», sier Odoi til VG.

VAR grep så inn, og etter flere minutter gikk dommer Jonathan Lardot bort til skjermen for å bedømme situasjon.

Etter fem minutter var konklusjonen klar, og de fleste på stadion fryktet nok at byrivalen var i ledelsen, men Lardot viste markeringen for offside. For i det innlegget ble slått sto norske Jesper Daland i offside.

Se situasjonen her:

Det endte 0–0. Et resultat begge lag kan være tilfreds med. Det ene laget fra byen ble seriemestere, mens det andre sikret muligheten for Europa League-spill neste sesong.

Hugo Vetlesen var den eneste nordmannen i startelleveren til ligamester Club Brügge, mens Antonio Nusa ble byttet inn med 20 minutter igjen.

Jesper Daland Cercle Brügge-spiller.

Dermed er Club Brügge igjen ligamester i Belgia, etter at Royal Antwerp vant overraskende forrige sesong. Club Brügge har nå vunnet fem av de siste åtte ligatitlene i Belgia.

Ronny Deila ledet laget til å begynne med i sesongen, men skuffende resultater gjorde at han fikk sparken.

Ligagullet betyr også at Club Brügge, som eneste lag fra Belgia, er direkte kvalifisert til neste års Champions League.

SENTRAL: Hugo Vetlesen startet kampen for Club Brugge. Foto: KURT DESPLENTER / AFP / NTB

I Club Brügge har både Vetlesen og Nusa fått en hel del spilletid i løpet av sesongen.

For 19 år gamle Nusa ble det hans tredje tittel i klubben. Fra før har han vunnet ligaen én gang i 2021/2022-sesongen, samt den belgiske supercupen året etter.

Mens for Vetlesen, som kom til klubben fra Bodø/Glimt forrige sommer, er dette hans første trofé i belgisk fotball.

VG kommer tilbake med mer!