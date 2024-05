Dermed fortsatte Ødegaards menn sin svake rekke på bortebane. Før søndagens oppgjør sto Sandefjord med to strake tap og uten en eneste borteseier i alle turneringer denne sesongen. Sist de vant på bortebane var mot Aalesund i november i fjor.

– Dette er en kamp vi skal ha med oss noe. Vi er dårlig i noen avgjørende situasjoner i begge bokser som gjør at vi taper. Det er ikke bra å tape på den måten vi gjør, sa Ødegaard til TV 2.

På tampen av kampen pådro Troy Nyhammer seg sitt andre gule kort da han satte inn en fryktelig takling på Fredrik Berglie.

– Det er helt sykt, men vi har sett at det ikke hjelper om dommerne får se situasjonen en eller to ganger, i alle runder. Det er helt, helt vanvittig. Disse skal liksom beskytte spillerne, men det er bare å glemme. Det hjelper ikke om de har hjelpemidler, sa Ødegaard.

FKH-trener Sancheev Manoharan var på sin side veldig fornøyd etter å ha snudd kampen.

– Denne kampen vinner vi på hjertet og innstilling. Det skal være fundamentet i laget vårt, og det ser vi for fullt i dag. Alle gjør hva de kan og kriger og hjelper til, sa treneren.

Manoharan tok over treneransvaret etter at Óskar Hrafn Thorvaldsson forsvant ut dørene i begynnelsen av mai. Siden den tid står Haugesund med to seire, en uavgjort og ett tap.

Alexander Ruud Tveter sendte først Sandefjord i ledelsen, men etter hvilen utlignet Julius Eskesen på straffe, før Claus Niyukuri fikset seieren med ni minutter igjen på klokken.

– Det betyr veldig mye. Det er tre livsviktige poeng og det er fintå se at vi klarer å krige de med oss. Det er helt utrolig, stadion letter, sa Haugesund-keeper Egil Selvik etter at seieren var sikret.

Frisk start

Sandefjord var bare millimeter unna å ta ledelsen etter fire minutters spill da Fredrik Berglie headet ballen i tverrliggeren. Minutter senere blåste også Jakob Dunsby en kjempesjanse til høyre for mål.

Etter en snau halvtime fikk Haugesund tildelt straffe etter at Danilo Al-Saed felte Morten Konradsen, men etter en VAR-sjekk ble straffen omgjort til frispark til Sandefjord for en forseelse tidligere i angrepet.

Etter hvilen fortsatte Sandefjord storspillet, og etter bare fem minutter fant Danilo Al-Saed Alexander Ruud Tveter, som headet gjestene i ledelsen.

Comeback

Dessverre for Sandefjord pådro Dunsby seg et klønete straffespark, som Julius Eskesen banket i mål.

Med ni minutter igjen på klokken ble Niyukuri den store helten da han fikk ballen på hjørnet av 16-meteren og banket inn 2-1-scoringen.

Oppgjøret var både Al-Saed og Vetle Walle Egelis første kamp fra start for Sandefjord denne sesongen. Al-Saed har slitt med en skade i sesongstarten, mens Walle Egeli ble henvist til benken etter at Christopher Cheng storspilte i oppkjøringen.