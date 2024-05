Rogalendingen tok ledelsen på sisterunden og så seg aldri tilbake.

– Jeg koste meg underveis. Tiden er bra i et stevne som dette, og det er oppløftende. Det viser at du er god for ned mot 7.30 blank og helst under det med et skikkelig Diamond League-felt, sa Nordås til NRK.

Nordås hadde 7.41,28 som sin personlige rekord før onsdagens løp.

Av nordmenn er det bare brødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen som har løpt distansen raskere. Førstnevnte har europarekorden på 7.23,63.