Det melder flere spanske og internasjonale medier.

Xavi Hernandez er Barca-trener for øyeblikket, men det er usikkert hvor lenge det vil vare.

I januar uttalte spanjolen at han ville trekke seg fra jobben etter sesongen. I april kom så helomvendingen, da Xavi signerte en forlengelse fram til 2025. Nå skal han stå i fare for å få sparken etter at han uttalte seg om Barcelonas økonomiske situasjon og antydet at laget hans ikke er konkurransedyktig.

De uttalelsene skal ha gjort klubbledelsen sint.

Hansi Flick var angivelig en kandidat til trenerjobben fra begynnelsen av, og han ble også nylig koblet til Bayern og Chelsea. Flick sies å ha takket nei til London-klubben ettersom Barca var hans førsteprioritet.

Mundo Deportivo skriver at Flick har hatt samtaler med klubbens sportsdirektør, Deco, og at han er Barcelonas foretrukne kandidat.

Flick ble Bayern-trener høsten 2019, først på midlertidig basis, og førte dem til forbløffende sju titler: To i Bundesliga, den tyske cupen, den tyske supercupen, Champions League, den europeiske supercupen og VM for klubblag.

På vei mot Champions League-tittelen overkjørte Bayeern blant andre Barcelona i en 8-2-seier sammenlagt over to kamper i kvartfinalen.

Flick etterfulgte Joachim Löw som Tyskland-trener i 2021, men den perioden ble ikke vellykket da Tyskland røk ut i gruppespillet i VM i 2022, og Flick måtte gå av i fjor høst etter flere dårlige resultater.