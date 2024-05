Krangelen på sidelinjen mellom Jürgen Klopp og stjernespiller Salah ble det store samtaleemnet i forrige runde. Både Liverpool og egypteren har slitt med formen den siste tiden, og Salah har tilbrakt uvanlig mye tid på benken.

Søndag var han tilbake blant de elleve utvalgte og leverte fra start. Kvarteret var spilt da Cody Gakpo svingte inn et innlegg på bakre stolpe. Der dukket Salah opp og headet hjemmelaget i føringen.

Før det var han både en og to ganger innom stolpen, men på det tredje forsøket satt den i nettmaskene.

Før pause kom også 2-0. Salah tvang fram en redning fra Guglielmo Vicario, og på returen doblet Andy Robertson ledelsen.

– Hvor har dette Liverpool-laget vært? spurte Kasper Wikestad i Viaplays sending.

Målrikt

Rødtrøyene fortsatte i samme spor etter pause, og Gakpo og Harvey Elliott økte ledelsen én gang hver.

Richarlison tente et ørlite håp for Tottenham snaue 20 minutter før slutt, før Son Heung-min reduserte ytterligere like etterpå. Sluttspurten tok imidlertid slutt der, og Liverpool tok med seg samtlige poeng fra oppgjøret.

– Vi var i en klasse for oss selv de første 60 minuttene. Det er nok noe av det beste vi har prestert i år, sa Robertson til Viaplay.

Klopp er inne i sin siste sesong som Liverpool-manager. En rekke svake resultater har imidlertid kastet en skygge over tyskerens kommende avskjed med Liverpool.

Svake resultater

Merseyside-klubben spilte seg mer eller mindre ut av tittelkampen i Premier League da de tapte for Crystal Palace og Everton, før det også ble poengtap med 2-2 mot West Ham forrige runde.

– Der røk pokalen, Jürgen Klopp, konstaterte Viaplay-kommentator Andreas Toft da.

Tottenham røk på sin side på deres fjerde strake nederlag. London-klubben skal få det tøft med å ta igjen Aston Villa i kampen om fjerdeplassen og Champions League-spill neste sesong.

Liverpool møter Aston Villa til en tøff bortekamp neste runde, før sesongen avsluttes hjemme mot Wolverhampton søndag 19. mai.

Tottenham har igjen Burnley (h), Manchester City (h) og Sheffield United før sesongslutt.