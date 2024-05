Træen skadet kneet stygt og måtte sy flere sting som følge av lørdagens velt. Likevel kom han seg til mål og fullførte også etappene søndag og mandag.

Tirsdag startet han også den fjerde etappen fra Acqui Terme til Andora, men underveis ble det stopp. Det melder Giro d'Italia i sine kanaler.

Også Bahrain-Victorious-laget bekrefter opplysningen.

Dermed fortsetter uflaksen i treukersritt for den klatresterke syklisten fra Heradsbygda. Også under fjorårets Tour de France veltet han på første etappe og pådro seg et brudd som ødela resten av rittet for ham.

Da syklet han for norske Uno-X. Foran årets sesong byttet Træen lag til Bahrain-Victorious.

Også denne sesongen har Træen vært svært uheldig. Allerede i sesongåpningen under Tour Down Under var han involvert i en stygg velt.

Den norske sykkelprofilen presenterte seg samtidig for alvor i internasjonal sykling da han klatret til åttendeplass sammenlagt i et meget sterkt felt i storrittet Criterium de Dauphine i forkant av fjorårets Tour de France.

Denne sesongen har han også vist tegn til gryende form ved flere anledninger.

Træen var én av tre norske ryttere i årets Giro-felt. De to andre er Vegard Stake Laengen (UAE) og Tobias Foss (Ineos).