Kampen er nå i gang igjen. Over speakeranlegget ble det sterkt anmodet om at supporterne ikke måtte kaste ting inn på banen dersom kampen skal bli spilt ferdig.

Da 2. omgang var 9–10 minutter gammel ble cupfinalen midlertidig avbrutt, og spillerne måtte gå inn i garderoben.

En straffesituasjon gjorde at det kokte over for Djurgården-supporterne. En gjenstand skal ha blitt kastet inn på banen, og sikkerhetsnettet bak Djurgårdens mål ble ødelagt av supporterne.

SVT meldte da at det kunne gå 20 minutter før kampen ble blåst i gang igjen.

I 1. omgang var fokuset imidlertid på noe helt annet. Det tok ikke mange minuttene etter kampen var blåst i gang før reaksjonene begynte å renne inn på X.

TV-seerne har nemlig store problemer med å skille hvem som spiller for hvilket lag på banen.

– Det er jo interessant at man stiller opp med helhvite drakter mot lyseblått og hvitt, med like shortser i tillegg. Jeg er spent på om spillerne sliter like som TV-seerne, som reagerer på sosiale medier på hvor like draktene er, kommenterte VGs kommentator Vegard Aulstad.

Til svenske Expressen forklarer Axel Fägerhall, konkurransesjef i det Svenske fotballforbundet, hvorfor:

– Da Malmö møtte Djurgården torsdag hadde lagene med seg forskjellige kamptrøyer, og da manglet det en dommeravgjørelse for hvilke farger man skulle spille i her også. Da ble det bestemt at det skulle være disse fargene, forklarer han.

– Dommeren tar hensyn til at det ikke skal være forvekslingsbart. Der har dommeren samme interesse som TV-seerne. Men det er vel vanskelig å si på forhånd hvordan det vil se ut i et bestemt lys, fortsetter han.

«Hvem i all verden kom med ideen at Djurgården skulle spille i hvitt mot Malmö?», er gjennomgangsmelodien blant svenskene.

«Bra draktkombo i Malmö ... Jeg orker ikke engang å se på», skriver en person allerede etter syv minutter.

Erik Botheim og Lasse Johnsen er på banen for Malmö, mens Tobias Gulliksen og Gustav Wikheim spiller for Djurgården.

