Sarpsborg 08 har gjort et fremstøt på Henrik Udahl, men HamKam vil ikke slippe angriperen, ifølge VGs opplysninger.

Fredrikstad prøver å hente Markus Karlsbakk fra Aalesund, som nevnt på TV 2, men den overgangen ser ikke ut til å gå i orden. Det er godt nytt for flere andre eliteserieklubber som har ham på blokken og trolig gjør et nytt fremstøt i sommer.

HamKam forsøker å hente Sam Rogers fra Lillestrøm. Amerikaneren har havnet bak i køen og LSK vil derfor låne ham ut for at han skal få spille. Sannsynligheten er stor for at klubbene blir enige, så trolig er det mest opp til spilleren selv. Detaljene rundt lengden på lånet og eventuell opsjon er foreløpig uavklart.

Lillestrøm ser også ut til å lande backen Eric Larsson fra den greske klubben OFI. Der er det kun formaliteter som gjenstår, så den går i boks med mindre noe helt spesielt skjer.

Stavanger Aftenblad meldte tirsdag at Viking hadde forsøkt å hente Sebastian Sebulonsen fra Brøndby, men at den danske klubben sa nei. Viking vil gjerne ha en høyreback etter skaden til Sondre Bjørshol, men tiden begynner å bli veldig knapp.

Bodø/Glimt har på sin side gjort et nytt kupp i lokalmiljøet. De henter Daniel Berntsen fra Junkeren. Den tidligere Glimt-spilleren er ansatt i Bodø/Glimts akademi og skal også bidra som backup for et skadeplaget Glimt-lag.