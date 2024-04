De fleste har tippet at Kristiansund er blant lagene som kommer til å rykke ned fra Eliteserien. I VG-lupen har de blitt plassert på sisteplass.

– Alle som har sagt at vi skal rykke rett ned får tenke seg om en gang til. Det er deilig å vise at vi er et godt lag her i dag, sier Heine Bruseth til TV 2.

I tillegg til å tape i ligaåpningen var også Lillestrøm-fansen misfornøyd med at Pape Habib Guèye ikke fikk sitt andre gule kort da han gikk tøft til i en duell med Ruben Gabrielsen i første omgang.

– Han har vært oppe med albuene i hver eneste duell med meg og Ruben. Han er rimelig heit og levde farlig, sa Espen Garnås til TV 2 i pausen.

PÅ GRENSEN: Pape Habib Guèye mottok sitt første gule kort fra hoveddommer Tore Hansen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Inn til pause kom hjemmelaget med intens buing i retning Guèye.

– Det er dritdeilig, da har vi gjort noe rett, sa Alte i pausen.

Like fornøyd var ikke Guèye selv. For hovedtrener Amund Ski valgte å bytte ham ut like før pause.

– Jeg er veldig skuffet over dommeren. Jeg bare hopper opp og gjør ikke noe galt. Jeg vet jeg vil få rødt kort i neste duell, så han må selvsagt ta meg av, sier Guèye.

– Det er en del av fotballen. Det lå an til at han levde farlig. Vi måtte ta byttet, sa Skiri i pausen.

Annenomgang fikk en like dårlig start som den første for hjemmelaget. På en corner headet Dan Peter Ulvestad ballen i mål før det hadde gått fem minutter.

Etter en knapp time headet Garnås inn reduseringen, men syv minutter senere satte Heine Bruseth inn 1–3.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det ble liv i hjemmefansen igjen da Thomas Lehne Olsen satte inn 2–3 med rundt ti minutter igjen, men VAR skulle se om LSK-spissen var i offside da han ble spilt på åpent mål av Vebjørn Hoff.

Hjemmesupporterne svarte med å rope: «hater jævla VAR». Etter en liten stund kom dommerteamet frem til at scoringen ble stående.

Lillestrøm presset i sluttminuttene, men fikk ikke satt inn utligningen.

– Nei, det er kjipt. Det møter opp ti tusen her, og vi møter ikke opp. Det er kjedelig.