Sagosen leverte seks mål og fenomenale elleve målgivende pasninger i Hamburg fredag kveld.

– Det var deilig, sier Sagosen til TV3.

Sagosen sto på banen i 45 minutter. Han forteller om motgangen Norge har hatt i EM.

– Det viser karakter å stå i det, men vi er ikke friskmeldt ennå, sier Sagosen.

Og med seier er det nå en teoretisk mulighet for at Norge tar seg til semifinale i EM. Men da må Norge slå både Danmark og Sverige, samt ha nesten alle andre resultater på sin side.

– Det var en lettelse det her. Det har vært kjedelig å snakke med dere de siste dagene. (...). Når vi vinner noen baller bygger vi selvtillit. Denne var viktig for oss, sier landslagstrener Jonas Wille på TV3s sending.

Slik kan Norge gå til semifinale Vis mer ↓ Ved poenglikhet er det innbyrdes oppgjør som teller først. Det betyr at Norge vil havne bak både Portugal og Slovenia ved like mange poeng. Norges mikroskopiske håp ligger i å få flere poeng enn de to nasjonene – og ta enten Danmark eller Sverige på innbyrdes. Det betyr at ett av de to lagene må ende på bare seks poeng. Norge MÅ slå både Danmark og Sverige.

28-åringen fra Trøndelag spilte en forferdelig skuffende kamp mot Portugal onsdag, men mot Nederland var han tilbake i storform.

Men selv om Sagosen var strålende så lugget det godt for Norge i 1. omgang, for Norge ledet 7–5, men så rant alt inn. Torbjørn Bergerud startet kampen med én redning på ti skudd. Nederland snudde kampen til 8–10.

Nederland spilte seg helt gjennom det norske forsvaret gang etter gang, de scoret på ett distanseskudd, ellers bare på gjennombrudd, kantskudd eller straffer.

– Utspilt etter alle kunstens regler, sier TV3s Daniel Høglund om Norge midtveis i 1. omgang.

Nederland ledet 18–16 til pause. Og det begynte å ligne på noe Norge har sett før. For lenge siden. Noe som ikke vekker hyggelige minner. Det er 24 år siden Norge tapte tre kamper på rad i et mesterskap forrige gang. Det er 16 år siden Norge i spilte fire kamper uten seier i et mesterskap med to seire og to uavgjort på hjemmebane i 2008.

Men etter pause våknet Norge, og det sto kjapt 18–18. Etter 40 minutter kunne Norge øke til tremålsledelse, men Simen Lyse bommet igjen, for femte gang på femte forsøk, og det sto fortsatt 24–22. Men Kristian Bjørnsen satte ballen i mål, da Sander Sagosen serverte kampens tiende målgivende pasning, dermed var Norge tre mål foran. Da var gammel skrekkstatistikk glemt.

På stilling 29–27 til Norge spilte Nederland seg gjennom og kunne gi økt spenning i kampen igjen, men Kooij bommet på utrolig vis. Men for alle med svake nerver, så dro det seg til igjen da Alexander Blonz ble utvist i det 58. minuttet. Rutgder ten Velde scoret på straffe, og Nederland var bare to mål bak igjen. Men Kent Robin Tønnessen tok ansvar og scoret i undertall.

Kristian Sæverås ble kåret til banens beste spiller.

– Jeg ville kanskje gitt den til Sander Sagosen, sier Daniel Høglund på sending.

Også landslagssjef Jonas Wille traff på mange ting etter å ha fått knallhard kritikk gjennom EM. Blant annet ved å heve forsvarsspillet taktisk, levere gode timeouter, og gi Sagosen en viktig pustepause noen minutter før slutt.

Norge møter Danmark søndag og Sverige tirsdag. Danmark og Sverige møtes senere fredag kveld.

VG-børsen

Mål, Norge: Gullerud 7, Sagosen 6, Bjørnsen 6, Blonz 6, Øverby 5, Tønnesen 3, O’Sullivan 2, Grøndahl 1.

Kristian Sæverås 7

Torbjørn Bergerud 2

Sander Sagosen BB 8

Sebastian Barthold -

Sander Øverjordet 2

Petter Øverby 7

Kent Robin Tønnesen 5

Kristian Bjørnsen 7

Magnus Gullerud 7

Tobias Grøndahl 5

Christian O’Sullivan 5

Harald Reinkind 3

Simen Lyse 4

Kevin Gulliksen –

Alexander Blonz 7

Jonas Wille 7 (trener)

Vurdert av Jostein Overvik