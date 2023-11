«Det er blytungt, flaut å gå så sakte når en først får gå verdenscupen. Da blir det tilbake til Norgescupen», sa Iversen til VG etter 24. plass på 10 km intervallstart i klassisk.

Femmil-mesteren fra VM 2021 har to tøffe sesonger bak seg og mistet i våres landslagsplassen. Nå satser han privat med «Team Ivers», og det startet oppløftende under nasjonal åpning på Beitostølen hvor han ble nummer to på 10 km klassisk.

Men etter nedturen i Finland, er hans vei for videre verdenscup-uttak usikker.

– Det er artig å gå i Trondheim, men det er ikke vits å gå der om man er i slik form, svarer Iversen på VGs spørsmål om hvilke scenarioer han ser for seg.

I en sesong uten mesterskap, er Tour de Ski ved nyttår det store høydepunktet.

– Det er absolutt ikke noen vits å gå touren om du ikke er topp 20 i verdenscupen. Det sier seg selv. Da er du bare i veien for resten, sier Iversen.

Verdenscup-kalenderen Vis mer ↓ Gällivare (Sverige) 2–3. desember: 10 km fristil intervallstart og stafett Östersund (Sverige) 9–10. desember: Sprint klassisk og 10 km fristill intervallstart Trondheim 15–17. desember: Sprint fristil, 20 km med skibytte og 10 km klassisk intervallstart Tour de Ski (30. desember til 7. januar): Toblach (Italia) 30. desember-1. januar: Sprint fristil, 10 km klassisk intervallstart og 20 km fristil jaktstart Davos (Sveits) 3–4. januar: Sprint fristil og 20 km klassisk jaktstart Val di Fiemme (6–7. januar): 15 km klassisk fellesstart og 10 km fristil opp «Monsterbakken» Frihelg 12–14. januar Oberhof (Tyskland) 19–21. januar: Sprint klassisk, 20 km klassisk fellesstart og stafett Goms (Sveits) 26–28. januar: Mix stafett, sprint fristil og 20 km fristil fellsstart Frihelg 2–4. februar Canmore (Canada) 9–13. februar: 10 km fristil, sprint fristil, 20 km klassisk fellestart og sprint klassisk Minneapolis (USA) 17–18. februar: Sprint fristil og 10 km fristill intervallstart Frihelg 23–25. februar Lahti (Finland) 1–3. mars: Lagsprint, 20 km klassisk intervallstart og sprint fristil Holmenkollen 9–10. mars: 50 km klassisk fellesstart Drammen 12. mars: Sprint klassisk Falun (Sverige) 15–17. mars: Sprint klassisk, 10 km klassisk intervallstart og 20 km fristil fellesstart

Iversen dukker etter all sannsynlighet opp på Norgescup på Gålå kommende helg (vises på VG+ Sport).

Med gode prestasjoner der kan han bli aktuell for verdenscupen i Östersund, men først og fremst prøve-VM på hjemmebane i Trondheim helgen etter. Der er det 10 km klassisk og 20 km med skibytte som bør passe trønderen bra.

– Jeg tenker ikke noe på det og tar helg for helg. Jeg prøver å kose meg med konkurranser, sier Iversen.

Vinneren av sprinten og 10 km klassisk på Gålå, vil få friplass til de samme distansene under verdenscupen i Trondheim. Lederen av distansecupen i Norgescupen etter Gålå-helgen, får gå 20 km med skibytte i Trondheim.

Program Gålå: Vis mer ↓ Fredag 1. desember: Sprint fri, utslagsrunder fra kl. 12.15 Lørdag 2. desember: 10 km klassisk, kvinner kl. 10.10

10 km klassisk, herrer kl. 11.40 Søndag 3. desember: 20 km fri, kvinner kl. 9.50

20 km fri, herrer kl. 12.00 Løpene sendes på VG+ Sport.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener det viktigste for Iversen nå simpelheten ER å få gått skirenn jevnlig.

– Samle positive opplevelser. Det er vanskelig for meg å kommentere uttak til Trondheim nå, det er verdenscuphelger før det og Norgescup på Gålå til helgen, sier Nossum og legger til:

– Jeg håper og tror at Emils sesong ikke defineres ut av et skirenn her i Ruka. Vi må klare å se bak det, og han må være motivert for å gå mange skirenn. Da tror jeg han stabiliserer seg på et høyt nivå.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn tror Iversen har gode sjanser for å bli tatt ut til verdenscupen i Trondheim.

– Iversen er høyt oppe og langt nede. Det blir fort litt krisemaksimering. Han er litt ujevn i prestasjon. Jeg tror fortsatt at han har muligheter til verdenscup snart. Han viser stadig potensial med andreplass på Beitostølen og VM-løypene er fine for ham. Han har herjet der under NM for noen år siden, påpeker Bjørn.