Mandag møtte landslaget den nye sjefen i Stavanger, engelske Gemma Grainger, for første gang i treningssammenheng.

Nytt språk, nye faguttrykk og nye måter å spille på ble landslagsspillerne møtt med.

– Heldigvis er mange av oss vant til språket fra før, men det er ikke alle som er det. Det er en del faguttrykk som er forskjellige, så det gjør at vi må være på tå hev, følge med og være fokusert, sier kaptein Maren Mjelde til VG.

KAN ENGELSK: Maren Mjelde er på sitt åttende år i Chelsea. Språket er ikke et problem for henne. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Fredag spilles første playoffkamp mot Kroatia på bortebane i Osijek.

Et særdeles viktig dobbeltmøte som avgjør Norges skjebne i seedinggruppe A i Nations League. Returkampen spilles på SR-Bank Arena i Stavanger.

Rykker Norge ned til B-nivå, vil veien til EM i 2025 bli enda vanskeligere. Det vil også gi følger for mesterskapskvalifiseringer senere. I 2027 kommer VM, og i 2028 kommer OL.

Derfor er det viktig å holde seg i A-gruppen Vis mer ↓ Dobbeltoppgjøret mellom Kroatia og Norge handler om retten til å spille på nivå A i årets EM-kvalifisering til neste års sluttspill i Sveits.

I april starter kvalifiseringen til EM i Sveits i 2025. Det er satt opp på disse datoene: 3 til 9 april, 29 mai til 4 juni, 10 til 16 juli, og fortsetter utover høsten 2024.

Gruppevinnerne og gruppetoerne på nivå A i EM-kvaliken er direkte kvalifisert (åtte nasjoner).

Gruppetreerne og gruppefirerne på nivå A skal ut i dobbeltoppgjør mot gruppevinnerne og de tre beste gruppetoerne på nivå C.

Gruppevinnerne og de to best rangerte gruppetoerne på nivå B skal ut i dobbeltoppgjør mot de to dårligste gruppetoerne og de fire gruppetreerne på nivå B.

Vinnerne av disse dobbeltoppgjørene utgjør de 14 nasjonene som går videre til andre runde i playoff. Vinnerne her (7) går til EM.

En situasjon som i stor grad har vært symptomatisk for de siste årene. Hegerberg er klar på perioden etter at hun gjorde retur til landslaget ikke har vært lett:

– Det har vært mange tøffe resultater. Og ser du på de to siste årene, så har stabilitet vært total mangelvare. Forhåpentligvis kan vi begynne å bygge ro, noe som kan vare og som kan gi resultater, og som er bærekraftig. Ikke minst få ut spisskvalitetene som dette laget har, sier Hegerberg.

Det kan til tider være uforstående at et Norge-lag med store stjerner som Hegerberg, Graham Hansen og Guro Reiten ikke har lyktes i å levere bedre resultater, da klubbhverdagen sier noe annet.

I EM i 2022 røk Norge ut i gruppespillet. I VM var det exit etter åttedelsfinalen.

– Hvordan er det forholde seg til kontrasten mellom landslag og klubbhverdag?

– Det er en utfordring, men en positiv utfordring. Det går ikke an å sammenligne de plassene. Det handler om å svitsje mentalitet og bringe inn vinnermentaliteten i landslaget, og prøve å skape den samme formen for kultur her, sier Hegerberg.

TYDELIG TALE: Ada Hegerberg smilte og var i godt humør da hun var tilbake på landslagssamling i Stavanger. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

– Jeg har troen på at vi kan bygge noe bra over tid, med de mindre resultatene vi har. Selv om det har vært hakkete, så vil jeg ikke være defensiv i tenkemåten. Vi må gjøre riktige valg for at vi kan ta steg mot et spill som får ut det beste av oss, sier Hegerberg.

Guro Reiten mener at lite tid sammen skaper kluss i samspillet.

– Alle spiller i klubber som spiller litt forskjellig, og så kommer vi inn hit og skal gjøre det på «Norge-måten». Med nye spillere. Det er ikke gitt at det fungerer. Det tar tid å bygge opp relasjoner og slikt, sier Reiten.

I AKSJON: Guro Reiten lader skuddfoten på SR Bank Arena. her mot Thea Bjelde. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Føler du at det er litt nå eller aldri, med tanke på at internasjonal fotball er i rivende utvikling?

– Det er jo klart. Det satses hardt i mange land og i mange lag og har vi lyst å henge med, må vi begynne å ta opp kampen, sier hun.

– Samtidig så har vi en del spillere i de beste klubbene rundt omkring. Vi har en mulighet, så lenge vi får utnyttet det beste av hverandre her. Og det har vi ikke klart så langt. Så får vi fortsette å prøve.

Første prøvelse er mot Kroatia. Norge er ranket som nummer 16 på Fifa-rankingen – Kroatia er på 58. plass.

