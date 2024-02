40 år gamle Alves ble varetektsfengslet i Barcelona i januar 2023, og nå har dommen falt.

Reuters skriver at den brasilianske fotballspilleren er dømt til fire år og seks måneder fengselsstraff, og må i tillegg betale 150.000 euro i erstatning til offeret.

Det tilsvarer nærmere 1,7 millioner norske kroner.

Hendelsen skal ha funnet sted på nattklubben Sutton i Barcelona 30. desember 2022.

Alves nektet først for alt. I april endret han forklaring og sa at han og kvinnen hadde sex med samtykke. Ifølge Football España har han endret forklaring fire ganger.

Han forklarte videre at han først hadde løyet fordi han ikke ville innrømme overfor sin kone at han hadde vært utro.

I retten avviste han alle anklager om voldtekt da han selv var i vitneboksen.

– Aldri. Jeg er ikke den typen mann, sa Alves.

I retten forklarte Alves at den fornærmede hadde tatt ham på kjønnsorganene mens de danset, og at hun frivillig hadde blitt med ham på toalettet.

Der utførte den fornærmede munnsex på ham før de hadde samleie, sa brasilianeren.

Fakta om Dani Alves Vis mer ↓ Fullt navn: Daniel Alves da Silva

Født: 6. mai 1983 (Bahia, Brasil)

Høyde: 1,72 m

Posisjon: Høyreback Karriere Klubber: Bahia (2001–2002)

Sevilla (2002–2008)

Barcelona (2008–2016)

Juventus (2016–2017)

Paris Saint-Germain (2017–2019)

São Paulo (2019–2021)

Barcelona (2021–2022) [Andre opphold]

UNAM (2022) [Siste kjente klubb per april 2023] Landslag: Brasil Vunnet Copa América (2007, 2019), FIFA Confederations Cup (2009, 2013) Meritter Har vunnet flere titler, inkludert UEFA Champions League (3), La Liga (6), Copa del Rey (4), Serie A (1), Ligue 1 (2), og flere.

Ansett som en av de mest dekorerte fotballspillere i historien med over 40 trofeer.

Den 7. februar var rettssaken over, og 15 dager senere kom altså dommen.

I utgangspunktet ba aktor om ni års fengselsstraff, da rettssaken gikk i gang i november i fjor.

Spanske Marca skriver at Alves fremdeles kan anke saken til «Superior Court of Justice» i Catalonia, og dersom dommen blir uendret, kan den gås til Høyesterett.

Alves har fått avslag for sitt krav om kausjon. Retten mener det foreligger en risiko for at spilleren flykter landet, selv om Alves har tilbydd seg å levere inn passet sitt.