– Verstappen ser uslåelig ut, sa Atle Gulbrandsen først på Viaplay-sendingen - men ble mer usikker da Charles Leclerc hadde beste tid i Q2.

Da det gjaldt som mest, var Max Verstappen best og får Charles Leclerc ved sin side i starten av lørdagens løp. Deretter følger George Russell og Carlos Sainz i rekke to.

Statistikken taler mot rivalene: De siste 16 løpene der Verstappen har hatt beste startposisjon, har han også vunnet.

Alt tyder på at Christian Horner kommer til å lede Red Bull også under lørdagens løp, selv om saken har tatt en ny vending med lekkasjen av det som skal være «Horner-dokumenter». Ifølge The Times har kona Geri Halliwell tatt turen til Bahrain - angivelig for å støtte manne.

– Det var litt uventet, men vi klarte å utvikle bilen i riktig retning, sier Max Verstappen etter kvalifiseringen.

– Jeg tror løpet blir jevnt. Vi har bra løpstempo, sier han i arenaintervjuet.

– Vi tror at Red Bull fortsatt er best, men vi får se i morgen, sier Leclerc.

Carlos Sainz mister jobben i Ferrari når 2024-sesongen er over. Lewis Hamilton overtar den plassen.

– Sainz vil til et team der han kan kjempe om seieren, alt annet ville være et kraftig tilbakesteg, sier Stein Pettersen på Viaplay-sendingen.

Lewis Hamilton ble bare nummer ni i kvalifiseringen.

– Niende er ikke bra, men jeg håper at det kan bli et bra løp, sier han til Viaplay.

Christian Horner måtte tåle spørsmål om etterforskningen som har pågått rundt ham:

Vi fulgte kvalifiseringen direkte

De ti første på startplata: Verstappen, Leclerc, Russell, Sainz, Perez, Alonso, Norris, Piastri, Hamilton, Hülkenberg.

– Vi har jobbet veldig bra med bilen den siste uka og gjort stor fremgang, sier George Russell i arenaintervjuet.

– Jeg tror Max er best, og at for oss andre blir en kamp om å ta 2. plass. Men la oss håpe på litt galskap!

Max Verstappen tok pole position også i fjorårets Bahrain-løp.

For Alpine ble årets første kvalifisering en total katastrofe. Esteban Ocon og Pierre Gasly besatte de to siste plassene.

ALT DU MÅ VITE OM FORMEL 1-SESONGEN

Har dere sikret dere VGs Formel 1-magasin for 2024? Det kan kjøpes i butikken eller her.