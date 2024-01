Med 18 av 20 treff slo Tandrevold til i Oberhof. Hun var nummer fem ut fra siste skyting, men hun knuste svenske Elvira Öberg på sisterunden og tok en tredjeplass.

– Hælle måne, sa TV 2s skiskytterekspert – og Tandrevolds forlover – Tiril Eckhoff da det ble tydelig at Tandrevold hadde fullstendig parkert en av skiskyttersirkusets raskeste.

– Disponeringen til Ingrid på sisterunden var helt enestående. Fantastisk gjennomført, sier TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Tandrevold var 44 sekunder bak vinner Julia Simon i mål. Det ble dermed dobbelt fransk med Justine Braisaz-Bouchet på annenplass. Hun skjøt seg vekk fra seierskampen på siste stående med to bom.

– At det der gikk er helt utrolig, sier Tandrevold selv til TV 2.

Hun startet på en syttendeplass, minuttet bak Braisaz-Bouchet.

Men to fulle hus på liggende skyting og kun to bom på stående gjorde at Tandrevold kjørte seg helt opp til pallen. Mange av konkurrentene sløste med skuddene på siste stående.

Ingen av de 23 beste utøverne hadde fire fulle hus i Oberhof.

Karoline Knotten ble nummer seks, 16 sekunder bak Tandrevold i mål.