Hovland tok karrierens største seier - vant over 11 millioner

Viktor Hovland (23) kjempet om seieren gjennom hele avslutningsrunden i Mayakoba Golf Classic og sikret seieren med en birdie på siste hull.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VANT: Viktor Hovland vant Mayakoba Golf Classic. Foto: Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Seieren er den største til en norsk herregolfer noensinne.

– Jeg føler ikke jeg er veldig god i situasjoner under press. Jeg skalv mot slutten. Jeg trodde jeg tapte det etter det andre slaget på hull 16, men gjorde en fantastisk par der. Jeg bommet putten på hull 17 og visste jeg måtte gjøre en birdie på hull 18. Det gikk heldigvis inn. Jeg føler meg ikke komfortabel i de situasjonene i det hele tatt, sier Hovland i et intervju sendt på Eurosport og GOLFTV.

Hovland tok kommando tidlig under avslutningsrunden i Mexico. Halvspilt hadde han klatret opp fra tredjeplass til førsteplass, og hadde to slag ned til de nærmeste utfordrerne.

Hovland hadde da gjort fire birdier i løpet av hans ni første hull, men på hull 12 kom rundens første bogey etter en svak chip. Hovland slo tilbake og var nær en eagle på hullet etter, men måtte «nøye» seg med en birdie. Likevel mistet han grepet om ledelsen etter at tre raske birdier sendte Aaron Wise opp i tet, men Hovland svarte igjen med en ny birdie på hull 14.

De to var dermed i delt ledelse, 19 slag under par, da det gjenstod fire hull for Hovland og tre hull for Wise.

Wise hadde flere gode birdiemuligheter på de siste hullene, men klarte ikke å forbedre scoren sin. Hovland bommet også på et par gode birdiemuligheter, men gikk ut på det 18. og siste hullet i delt ledelse med en ferdigspilt Wise.

Dermed trengte han en birdie på hull 18 for å sikre seieren - samme situasjon Hovland var i da han vant i Puerto Rico tidligere i år - og Hovland skaffet seg en meget god mulighet.

Birdieputten fra rundt fem meter satt Hovland og dermed vant han turneringen.

For seieren fikk Hovland 1 296 000 amerikanske dollar, tilsvarende 11,42 millioner norske kroner. Han tar også et byks på verdensrankingen, hvor han nå vil være rangert som nummer 15 i verden. Han hopper også opp til en tredjeplass i FedEx-cupen, med kun årets Masters-vinner Dustin Johnson og årets U.S. Open-vinner Bryson DeChambeau foran seg.

Hovland ble den første nordmannen som vant en turnering på PGA-touren da han vant Puerto Rico Open i februar.

Turneringen i Mexico er langt større enn turneringen i Puerto Rico, med mer premiepenger, flere rankingpoeng og et langt bedre startfelt.

Blant Hovlands konkurrenter denne uken var verdenstreer Justin Thomas, som spilte sammen med Hovland de to første dagene.

Hovland har vært med i toppen av turneringen siden start torsdag. Nordmannen åpnet med en 67-runde, fire slag under par, og ledet turneringen halvveis i den andre runden. En dårlig avslutning førte imidlertid at det ble en runde på 69 slag, to slag under par, og at nordmanne lå på en delt åttendeplass etter to av fire runder.

Golfsesongen kan følges på Eurosport, Dplay og GOLFTV.

Lørdag slo han tilbake med en tangering av hans laveste runde på PGA-touren noensinne. Med hele ni birdier og kun én bogey, ble det en runde på 63 slag - som sendte Hovland opp til en tredjeplass.

Nordmannen har levert på et stabilt meget bra siden oppstarten i sommer, og har nå klart cutten i 17 turneringer på rad. Kun to andre har en lengre pågående rekke for øyeblikket. Hovlands spill har også løftet ham høyt opp på verdensrankingen. Før ukens turnering var han rangert som nummer 26 i verden, noe som gjør ham til den høyest rangerte herregolferen fra Norden.