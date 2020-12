Granerud slått med 0,5 poeng - tok sølv i VM

Halvor Egner Granerud (24) var svært nær ved å ta VM-gull i skiflyging etter et superhopp på 243 meter i siste omgang, men ble slått med så lite som 0,5 poeng etter fire hopp.

SØLV: Halvor Egner Granerud ble knepent slått i skiflygings-VM. Foto: Darko Bandic / AP

Halvor Egner Granerud hadde 4,6 poeng opp til leder Karl Geiger før de to avgjørende hoppene i skiflygnings-VM lørdag.

I det første satte han press på tyskeren med et hopp på 239 meter, men Geiger svarte på mesterlig vis. Med et hopp på 240,5 meter økte Geiger ledelsen sin til 7,7 poeng før det avgjørende hoppet i Planica.

I finaleomgangen hoppet Egner Granerud helt ned til 243 meter - hans lengste hopp i karrieren. Geiger måtte nøye seg med et hopp på 231 meter, men takket være bedre stilkarakterer vant tyskeren med så lite som 0,5 poeng.

Dermed ble det sølv på nordmannen.

Robert Johansson var med i kampen om medaljene før lørdagens hopp, men klarte ikke helt å henge med de fire beste i den tredje omgangen og hadde 20,1 poeng opp til bronseplassen før den siste omgangen.

Der hoppet han fint ned til 232 meter, men det var ikke nok til å hoppe seg opp til en pallplass og Johansson endte på femteplass.

FORNØYD MED HOPPET: Egner Granerud jublet etter sitt siste hopp, men måtte skuffet se at Karl Geiger akkurat klarte å holde unna for nordmannen. Foto: Darko Bandic / AP

Fakta Norske medaljevinnere i VM i skiflyging Gull:

1988: Ole Gunnar Fidjestøl i Bad Mitterndorf (Kulm)

2004: Roar Ljøkelsøy i Planica

2006: Roar Ljøkelsøy i Bad Mitterndorf (Kulm)

2018: Daniel-André Tande i Oberstdorf

Sølv:

1994: Espen Bredesen i Planica

2012: Rune Velta i Vikersund

2014: Anders Bardal i Harrachov

2016: Kenneth Gangnes i Bad Mitterndorf (Kulm)

2020: Halvor Egner Granerud i Planica

Bronse:

1981: Tom Levorstad i Oberstdorf

2010: Anders Jacobsen i Planica

Hoppkometen Halvor Egner Granerud hadde aldri vært bedre enn nummer fire på øverste nivå før 2020/2021-sesongen. Så langt i sesongen har ikke nordmannen vært dårligere enn nummer fire, med to fjerdeplasser og tre verdenscupseirer fra sesongens første fem renn.

Dermed ankom han VM i skiflygning - et mesterskap som egentlig skulle bli arrangert i mars - som den kanskje største favoritten.

Nordmannen leverte også bra under fredagens to konkurransehopp, hvor han i andre omgang hoppet seg opp fra fjerde- til andreplass etter et imponerende hopp på 229,5 meter under skiftende forhold.

Utgangspunktet var dermed godt foran de to avsluttende hoppene i den individuelle konkurransen lørdag. Egner Granerud hadde 4,6 poeng opp til Karl Geiger og kom et skremmeskudd i prøveomgangen hvor han hoppet 240,5 meter - 7,5 meter lengre enn hans offisielle personlige rekord fra Planica i 2018. Egner Granerud hoppet riktignok 240 meter i Vikersund i 2016 som prøvehopper, hans første hopp i en skiflygningsbakke og hoppet også så langt som 243 meter i fredagens prøveomgang.

Samme lengde ble det i det siste hoppet for Egner Granerud, men han måtte se seg slått med så lite som 0,5 poeng.

Mesterskapet avsluttes med en lagkonkurranse søndag. Norge har vunnet VM-gull i lagkonkurransen de to siste mesterskapene og vil igjen være blant favorittene.