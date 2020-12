Hermansson med poengtap etter «slagorgie» i Las Vegas

Jack Hermansson (32) gikk fem runder mot Marvin Vettori (27) i UFC-oppgjøret i Las Vegas i natt. Det endte med poengtap, men både Hermansson og motstanderen hylles for sin innsats.

SJELDENT TAP: Jack Hermansson fikk store problemer mot italienske Marvin Vettori i natt. Dette bildet er fra 2017. Foto: Maja Suslin/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg elsket denne kampen. Hermansson er en tøffing, og var klar for dette. Men Vettori viste hvorfor han er den som antageligvis har gitt Israel Adesanya (mesteren) tøffest kamp av alle, oppsummerte UFC-president Dana White på pressekonferansen og kåret oppgjøret til «kveldens kamp», noe som gir dem en bonus på 50.000 dollar.

Hovedkampen på UFC-stevnet var Hermansson, rangert som nummer fem i mellomvektsklassen, mot Vettori – rangert som nummer 14.

Det ble en ren «slagorgie» i oppgjøret som gikk uten tilskuere i UFCs Apex arena i Las Vegas. Hermansson landet totalt 122 slag og spark mot Vettori, 34 % av 363 forsøk. Vettori var mer effektiv og landet 164 av 382 forsøk (43 %). Hermansson fikk til to nedtagninger på syv forsøk, mens Vettori ikke hadde noen nedtagninger.

NY SEIER: Marvin Vettori ble for sterk for Jack Hermansson i natt. Her jubler han etter seieren mot Karl Robertson i juni. Foto: UFC / X02835

Oppgjøret satte ny rekord i UFCs mellomvektsklasse. Aldri tidligere har en kamp i vektklassen hatt flere «significant strikes» – totalt 248 – og den gamle rekorden mellom Robert Whittaker og Yoel Romero ble slått med ni.

– For å være helt ærlig, så synes jeg ikke at jeg gjorde det så veldig bra. Denne fyren er tøff. Jeg senket ham i den første runden, og jeg skulle stoppe ham. Så kom han tilbake, og jeg lurte på om han noen gang skulle bli sliten. Det ble han aldri. Jeg var virkelig sliten i tredje runde, og måtte grave dypt i fjerde og femte, sa Vettori da han ble intervjuet etter kampen.

Ansiktet hans bar preg av at oppgjøret hadde vært av den brutale sorten, og Hermansson på sin side var tydelig skadet i benet etter kampen. Han haltet voldsomt på vei ut av buret.

Slått ned i første runde

Vettori kom klart best i gang mot den svensknorske fighteren, som bor og trener i Oslo.

Tre minutter ut i den første runden traff Vettori, som for øvrig er «southpaw» (keivhendt), med en strak venstre som senket Hermansson. Hermansson hadde noen sekunder mer enn nok med å forsvare seg, men kom seg igjennom runden.

Vettori dominerte også den andre runden, men i tredje runde begynte Hermansson å ta mer over. Han traff stadig med slagkombinasjoner, og Vettori var langt mer passiv enn i de to første rundene.

I fjerde runde var Vettori mer aktiv, og alt foregikk stående. Men det var jevnt, og begge traff med en rekke slag. Det var det samme kampbildet i den femte og siste runden, før Hermansson i sluttsekundene forsøkte seg på en fotlås han ikke lyktes med.

Vettori har vunnet fire av sine seks siste kamper. Han har gått én uavgjort kamp, og det ene tapet var mot regjerende mester Israel Adesanya i april 2018 i en såkalt «split decision» der en av dommerne hadde Vettori som vinner – ett år før Adesanya ble mester.

Hermansson var rangert som nummer fem i vektklassen før møtet med Vettori, og med seier ville han trolig vært høyaktuell for tittelkamp. Nå må han gå en lengre vei for å få komme i posisjon igjen. Men 32-åringen har uansett en meget sterk posisjon i verdens største MMA-organisasjon. Han har på litt over fire år gått 12 UFC-kamper, og vunnet åtte av dem.

Ny motstander to ganger

Hermansson skulle egentlig møte Darren Till, rangert to plasser under ham, men briten trakk seg på grunn av skade for en måned siden. Deretter ble Kevin Holland lansert som erstatter etter at han hadde markert seg med fire strake seirer i 2020 – til tross for at det har vært et meget spesielt år.

For kort tid siden testet Holland positivt på corona, og måtte trekke seg fra kampen. Da kastet UFC-ledelsen seg rundt og satte opp Vettori mot Hermansson. Italieneren skulle egentlig møte Jacare Souza om en uke, men da skal den brasilianske veteranen istedenfor møte Holland.