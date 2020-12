Tobias Svendsen debuterte med et brak på hjemmebane, og noterte seg på scoringslisten i sin første hjemmekamp. Nå drømmer han om fullt trøkk og fulle tribuner når Eliteserien venter i 2021. – Det er et ekstremt engasjement for fotball her i byen, sier Svendsen. Foto: Daniel Nerli Gussiås