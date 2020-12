Herrems superform vekker oppsikt: – Nesten ikke til å tro

KOLDING/OSLO (VG) Hittil i EM har hun 100 prosent uttelling og briljerer for håndballjentene. Mye har skjedd med Camilla Herrem (34) etter EM-vrakingen for bare to år siden.

– Jeg har en ro over meg nå og det er ganske behagelig. Men jeg føler ikke dere må jinxe det for mye nå, sier Camilla Herrem til VG om EM-formen og ler.

I EM for to år siden ble hun vraket. Det var ikke lenge siden hun hadde født sønnen Theo og klubblaget Sola hadde rykket ned. Men da Thea Mørk måtte reise hjem fra EM med skade, ble Herrem likevel hentet ned til Frankrike. Norge ble nummer fem i mesterskapet.

To år senere storspiller Herrem i Kolding. På de første to kampene i gruppespillet har hun satt 12 av 12 skudd og løpt fra de fleste.

– Jeg tror aldri jeg har sett henne så rask, sa TV 3-kommentator og tidligere lagvenninne Karoline Dyhre Breivang da Norge slo Tyskland.

– Hun må være i sin livs form. Hun er helt rå og noen av de ballene hun tar imot, hadde ingen klart å ta. Hun ser minst like bra ut som hun har gjort noen gang. Tempoet hennes får oss til å måpe, det er nesten ikke til å tro, sier kollega Daniel Høglund.

– Hun er fantastisk. Hun blir bare bedre og bedre. Det er kult at hun holde det nivået hun gjør nå. Det er dritkult, sier lagvenninne Veronica Kristiansen.

I FORM: Camilla Herrem etter EM-kampen mot Tyskland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Hva har skjedd siden 2018?

– Når det kommer til trivsel, har det enormt mye å si for meg. Jeg får en helt annen ro. Alt er bra hjemme, og jeg har en bra hverdag. Det går fint med Sola og jeg føler ting er på plass. Det synes jeg er ganske godt, forteller Herrem til VG.

Hun har kjempet seg tilbake etter motgang de siste årene. Etter nedrykket med Sola kom de største utfordringen - hun mistet faren og støttespiller Carl Otto Herrem.

Under mesterskapet i Japan i fjor spilte hun for ham med et nytt VM-rituale og hun havnet på VMs All Star-lag som beste venstrekant.

Nå ligger Sola på tredjeplass i ligaen og er klare for cupfinale. Hun har også fått mannen Steffen Stegavik som trener. Trivselen på hjemmebane har gitt selvtillit inn mot mesterskapet.

– Jeg føler ikke jeg har gjort noe annerledes nå enn det jeg har gjort før, men det handler mye mer om helheten rundt. For meg er trivsel alt, og det tror jeg man kan se opp gjennom årene også. Da jeg var i Romania var det sånn at om du gjorde en feil, var det rett ut. Sånn er det ikke nå lenger. Da bygger du opp en større ro, sier Herrem.

Hun trekker selv fram at hun føler farten har blitt bedre. «Det er jo veldig fint å bli raskere jo eldre man blir» sier hun og ler. Og i EM har det vært tydelig at tempoet er på topp. Mot Tyskland var hun alltid lengst fremme på kontringer, og imponerte i mottak.

Herrem avslører at da coronaviruset brøt ut, trente hun sprint på løpebane sammen med friidrettstrener Victor Øvregaard - faren til hennes bestevenninne «Tassen» - Thea Eggebø Øvregaard.

– Det var mye repetisjon på hvordan jeg kunne ta de første stegene, hvor høyt føttene mine skulle i starten og små detaljer jeg ikke var klar over, forteller hun.

Lagvenninne Veronica Kristiansen har også merket at Herrems allerede raske tempo har økt.

– Vi merker det absolutt. Bare se på de to kampene vi har spilt - hun er alltid først opp i kontra og hun løper fra alle. Hun er dritrask, sier Kristiansen - som selv har løpt en håndballbanes lengde - 40 meter - på 5,02.

Herrem trekker frem VM i 2009 og EM i 2015 som mesterskap hvor hun har følt seg i lignende form som nå. Det er også hennes to beste mesterskap på VG-børsen.

– Jeg føler meg som jeg gjorde i 2015 nå. Spesielt med farten, sier Herrem.

Hun får også ros av landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Hun er dedikert. Hun har en ekstrem hurtighet og en «passion» for det hun driver med. Det virker som om hun har en umettelig sult. Hun er et konkurransemenneske og elsker denne settingen med mesterskap, sier han og fortsetter:

– De trener godt i Sola og har et regime som har blitt veldig bra med Steffen som trener. Jeg tror settingen er bra for Camilla som er mor, har familie og vært lenge i gamet. Da kan det være fint å være i en klubb som ikke spiller for mye kamper. Hun er i en optimal situasjon.

PS: Norge møter Romania til siste kamp i gruppespillet mandag.

KAN JUBLE: Camilla Herrem feirer scoring mot Tyskland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG