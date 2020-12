Norges nye datageni har jobbet for Mourinho: – Vil bli plantet i et glassbur

Ståle Solbakken (52) har med seg et «hemmelig» våpen i landslagsteamet: Analytikeren Andrew Findlay (31).

FANT TONEN: Andrew Findlay (t.h.) søkte på jobb i FC København. Ståle Solbakken falt pladask. Foto: VG / FC KØBENHAVN

Da den nye landslagssjefen torsdag presenterte de nye fjesene i teamet sitt, var det Brede Hangeland som stjal mest av oppmerksomheten. Kent Bergersen, Solbakkens nye assistent, er også et kjent navn i norsk fotball.

Men det nye tilskuddet som færrest kjenner til, er en britisk 31-åring med en kométkarriere.

Findlay har vært analytiker på Manchester Citys akademi i to år, jobbet deretter som analytiker for Manchester Uniteds førstelag under David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho, før han etter hvert ble hodejaktet til Wolverhampton, der han jobbet under stjernemanager Nuno Espírito Santo under klubbens mest vellykkede sesong noensinne.

I sommer fikk han jobben som analysesjef i FC København. Nå følger han Solbakken videre til Norge.

– Han er eksepsjonell på dataen sin og en jævlig fin fyr. Han vil bli plantet i et glassbur på Ullevaal. Samme hva vi spør om eller etterlyser, så kan han finne det på null komma niks, sier Ståle Solbakken til VG.

Han har en helt egen glød i stemmen når han snakker om Findlay. De to fant tonen umiddelbart under jobbintervjuet i sommer. Det som ifølge Solbakken er spesielt med 31-åringen, er at han ikke bare er rask i jobben, men at han forstår nøyaktig hva tankegangen til treneren er.

– Og så er han et servicemenneske. Han har det engelske genet og jobber 12–14 timer hver dag. Han blir ikke indignert om han får beskjed om at en spiller trenger noen videoklipp klokken 22 på kvelden, hvis noen i teamet får et innfall om det, sier Solbakken.

Skyggearbeideren

Findlay skal jobbe for FC København ut året, men tok seg tid til å fortelle VG om sin spesielle rolle, om de unike erfaringene under noen av verdens største managere, om hvorfor han har havnet i en norsk jobb, og om hva han ser på – og ikke ser på – når han skal vurdere om en spiller passer inn i laget eller ikke.

– Jeg er ikke veldig «flashy». Jeg vil gjøre jobben min og holde meg i bakgrunnen, sier Findlay til VG.

Det er ikke bare noe han sier. Det var nærmest umulig å finne noen bilder av ham til denne saken.

Han er skyggearbeideren som med avanserte datasystemer, innviklet tallmateriale, et skarpt hode og upåklagelig mentalitet sørger for at de langt mer profilerte managerne har det de trenger for å ta de rette avgjørelsene.

– Jeg har vært veldig heldig og kun jobbet med topp managere hele veien. Mourinho, van Gaal, Moyes, Nuno i Wolves. Alle har til felles at de er utrolig tydelige, og Ståle er en av dem. Du ser likheter mellom dem, selv om de har sine individuelle preferanser, sier Findlay.

– Med den CV-en din går det jo an å spørre seg hvordan du har havnet i FC København og deretter Norge …

– Jeg vokste opp som Bolton-fan. Midt på 90-tallet hadde vi mange skandinaviske spillere, så jeg har alltid hatt en affeksjon for skandinavisk fotball. Jeg har også alltid ønsket å jobbe i utlandet. Jeg er ambisiøs og liker å bygge et prosjekt.

– FCK er Skandinavias største klubb, og da jeg snakket med Ståle, skilte han seg ut. Han var så tydelig. Jeg skjønte at det var akkurat det jeg ville gjøre. Vi utviklet et sterkt forhold, så da han spurte om jeg ville bli med ham videre, passet det perfekt, sier analytikeren.

Jobben hans for Norge vil bestå av to deler:

1) I hverdagen mellom kampene forbereder han analyser av eget lag, med fokus på å tydeliggjøre den spillestilen Solbakken ønsker å innføre, i tillegg til å forberede analyser på hvordan Norge kan forsvare seg mot og utnytte svakhetene til kommende motstandere.

– Du må være så godt forberedt som overhode mulig. Trenerne er under et enormt press, de har utallige ting å håndtere i hverdagen og knapt med tid, så de trenger informasjonen min lynraskt. Du må alltid ligge en dag foran. Når manageren spør deg om noe, må du allerede ha informasjonen, eller så må du kunne finne den umiddelbart. Det er mitt motto: Du må alltid være skuddsikker, sier Findlay.

2) Under kampene sitter han på tribunen og analyserer på direkten. Det er den delen av jobben som byr på mest adrenalin og størst press. I pausen vil Findlay sparre med trenerteamet og bidra med harde fakta om hva som har gått bra eller galt.

– Ofte trenger manageren klipp av noen situasjoner i pausen. Du må nyte det presset. Hvis du ikke har informasjonen, blir det veldig tydelig at du ikke har gjort jobben din godt nok. Vi tar ikke avgjørelser, men vi bidrar med informasjonen som sørger for at sjefen kan ta viktige avgjørelser raskt, sier Findlay og fortsetter:

– Det er ofte mange følelser midt under kampene. Da må jeg holde hodet kaldt og være 100 prosent faktabasert. Hvis de spør hva som har skjedd, må du være ærlig. Du må være så rolig og balansert som mulig. Det kan være vanskelig til tider.

Det kan nok Ståle Solbakken skrive under på:

– Fotballen er stadig mer fokusert på statistikk. Hvilke statistikker er det som faktisk betyr noe for deg, og hvilke er overvurderte?

– For meg er statistikk gode indikatorer, du kan ha et enormt tallmateriale, men det klart viktigste for meg er spillernes avgjørelser, sier Findlay.

Han kaller det «decision making». Hvor ofte en spiller evner å ta riktig avgjørelse i en gitt situasjon, er det han mener gir den beste pekepinnen. Men hvordan vurderer man hva som er riktig eller feil avgjørelse?

– Folk roser ofte spillere som slår mange pasninger fremover i banen. Det er ikke nødvendigvis tilfelle. Når er det riktig å skyte? Når ville det vært best å slå et innlegg? Nøkkelen som analytiker er at når du skal vurdere dette, ser du kampen gjennom sjefens øyne. Hvis du forstår hva lagets identitet skal være, vet du som regel også hva riktig avgjørelse er, sier Findlay.

På et lag som ønsker å spille ballbesittende fotball, vil den rette avgjørelsen dermed kanskje ofte være å spille en tryggere kortpasning enn å forsøke en genial langpasning. Samtidig ville Egil «Drillo» Olsen neppe vurdert en støttepasning som en like god avgjørelse i sin stil som det Pep Guardiola ville gjort i Manchester City.

Når det er sagt, vurderer Findlay også avgjørelsen basert på den spesifikke situasjonen i kampen.

– Hvis laget leder 1–0 og har fått en mann utvist, og situasjonen tilsier at man burde holde ballen i laget og spille trygt, så vil en spiller neppe bli vurdert som god til å ta avgjørelser hvis han spiller en langpasning med høy risiko. Selv om laget vanligvis ønsker å spille slik, sier han.

– Solbakken sier at fotball for ham ikke er estetikk, men resultater. Er det et syn du deler?

– Jeg er helt enig. Dette handler om å kvalifisere seg til mesterskap. Da må man være kynisk og kalkulert.

Mens Solbakken skriker på sidelinjen, Erling Braut Haaland setter fart i bakrom og Martin Ødegaard gjør klar en ny gjennombruddspasning, er det verdt å ha i bakhodet at det kanskje var Findlay som fant nøkkelen til trekket etter timesvis i «glassburet» på Ullevaal Stadion.