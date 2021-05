Tuchel i finalen to år på rad: – Vi vil gå hele veien

Det er klart for en helengelsk finale mot Manchester City den 29. mai etter at Real Madrid ble slått onsdag kveld.

Det er også første gang en klubb har både herre- og kvinnelaget sitt i finalene i Champions League samme år. Chelseas kvinner møter Barcelona.

Chelsea-sjef Thomas Tuchel er klar for sin andre Champions League-finale på rad - for to forskjellige klubber. I 2020 ledet han Paris Saint-Germain.

– Jeg er glad. Jeg er veldig glad for at vi klarte dette. Jeg er takknemlig for å få muligheten til å leve mitt liv i fotball. Og få lov til å trene et lag som dette, sier tyskeren beskjedent i et BT Sport-intervju.

– Men det er ikke slutt. Vi vil gå hele veien, sier Tuchel.

– Vi skulle vel hatt fem mål, smiler Mason Mount i et intervju vist på Viaplay.

– Vi har to store finaler foran oss, sier han med tanke på at Chelsea også er klar for FA-cup-finalen.

En snau halvtime var gått da Chelsea scoret. N'Golo Kanté gjorde et vakkert forarbeid, enda vakrere var chipen fra Kai Havertz - men ballen traff tverrliggeren. Selv ikke Timo Werner kunne bomme med hodet fra én meters hold. Han bukket ballen i mål til 1–0.

Previous Next 1

2

3

4

Det betyr at tyskeren har 12 mål og 13 målgivende i alle turneringer i 2020/2021. Men forventningene var enorme da han ble hentet for drøyt 450 millioner kroner sist sommer.

– Jeg måtte vente så lenge på at ballen falt ned på hodet, smiler Timo Werner i et intervju med BT Sport.

– Dette er kunst, fastslo Jan Åge Fjørtoft i Viaplay-studio om lobben fra Havertz.

2–0 kom etter 85 minutter. Nok en gang var Kanté sentral. Han tok med seg Christian Pulisic, som la 45 grader tilbake. Der sto Mason Mount og styrte ballen i mål.

Trener Tuchel sa på forhånd at «Kanté er spilleren du trenger for å vinne trofeer», og han svarte altså med å være hjernen i forkant av begge scoringene.

Den første kampen i regnet i Madrid endte 1–1. Dermed vant Chelsea 3–1 sammenlagt og har muligheten til å ta sitt andre Champions League-trofé. I 2012 ble Chelsea mester etter at Bayern München ble slått på straffespark i finalen.

I 2014 var Chelsea i semifinalen, men det ble stopp mot et annet spansk hovedstadslag da Atlético Madrid ble for sterke.

Chelsea er i en ekstremt intensiv avslutning av sesongen med finale i både FA-cup og Champions League - og en ligaavslutning der de blåkledde fra London ligger på topp 4-plass per nå.

– Vi er på vei til å klare topp 4. Vi kan vinne FA-cupen, vi kan vinne Champions League, smiler Timo Werner i et intervju vist på Viaplay.

Det var helengelsk finale også i 2018/2019 med Liverpool-Tottenham og i 2007/2008 med Manchester United-Chelsea.

Sergio Ramos var tilbake i Real Madrid-drakten, men var ikke på vanlig høyde.

Hos Chelsea var Edouard Mendy spretten som få i mål. I 1. omgang avverget han to gode forsøk fra Karim Benzema.

I 2. omgang var det Thibaut Courtois i Real Madrid-buret som lekte levende vegg. Gang etter gang hadde Chelsea muligheten til å øke til 2–0, men tidligere Chelsea-keeper Courtois var fantastisk. Etter 85 minutter fikk likevel Chelsea endelig sitt andre mål for kvelden ved Mason Mount. Christian Pulisic var vraket fra start, men kom inn og serverte Mount ballen.

Real Madrid har vunnet Champions League seks ganger i dette årtusenet - men denne gang ble det stopp i semifinalen.