Formsterke Dortmund sikret seg Champions League-spill

Og seieren mot Mainz er den sjette på rad for et Borussia Dortmund i storform.

Søndag kveld møttes to av de virkelig sterke formlagene i tyske Bundesliga hverandre på OPEL Arena. Mainz sikret seg i forrige serierunde fornyet kontrakt i den tyske toppdivisjonen etter å ha tatt 19 av 27 mulige poeng på de ni siste seriekampene.

Borussia Dortmund, som hadde vunnet sine fem siste ligakamper, spilte på sin side for en plass i Champions League neste sesong. Før kampen måtte Dortmund ha én seier på de to resterende kampene av sesongen, og det klarte de med bravur mot Mainz.

– Det har vært tøft. Det har vært noen nedturer, men også oppturer særlig mot slutten av sesongen. Når man spiller så ofte som vi har gjort den siste tiden må man levere og gruppen har vært strålende. Det er en laginnsats som gjør at vi er i CL neste år, sier Jude Bellingham til Viasat etter kampen.

Raphael Guerreiro åpnet scoringsballet etter 23 minutter for Dortmund, før kaptein Marco Reus plasserte inn 2–0 like før pause. Begge scoringene ble assistert av Jadon Sancho.

I andre omgang økte innbytter Julian Brandt til 3–0 etter 80 minutter. Erling Braut Haaland fant tyskeren inne foran mål som rundet keeperen elegant og plasserte ballen i mål.

Like før slutt reduserte svenske Robin Quaison til 1–3 på straffespark. Det ble også sluttresultatet.

Borussia Dortmund ligger nå på tredjeplass i Bundesliga når det gjenstår én kamp. På topp troner suverene Bayern München med 75 poeng. De følges av Leipzig (64 poeng), Dortmund (61) og Wolfsburg (60).

Leipzig og Wolfsburg har imidlertid én kamp mindre spilt i skrivende stund.

Det ble etter kamp diskutert i studioet til Viasat om Dortmund styrket seg i kampen om å beholde Braut Haaland nå som de er klare for Champions League-spill.

– Da Haaland var i Bryne dro han til Molde for å utvikle seg. Deretter dro han til Salzburg for å utvikle seg, og så til Dortmund når større klubber ville ha han. Team Haaland har gjort en grundig analyse før hver overgang og det tror jeg de gjør nå også, sier fotballekspert Jan Åge Fjørtoft.

Da lagene skulle tilbake etter pausehvilen dukket det imidlertid opp litt spesielle utfordringer.

Himmelen åpnet seg og regnet høljet ned over OPEL Arena. Første beskjed som ble kommunisert var at omgangen var utsatt i ti minutter, men etter hvert ble det endret til at kampen kun var «utsatt».

Sendingen til V4 viste at dommerteamet og representanter fra de to klubbene pekte ut mot banen og ble stående å diskutere den spesielle situasjonen.

– Jeg elsket det. Det var som å være i Birmingham. Vi gjorde en profesjonell jobb, og dette gir oss selvtillit inn mot neste sesong, sa Bellingham mens han smilte lurt etter spørsmål om været fra Viasat etter kampen.

Etter knappe 20 minutter med venting, kom lagene på banen og var klare for å kjempe om poengene i de siste 45 minuttene.

Der yppet Mainz seg vesentlig mer enn de klarte i den andre omgangen, men de rødkledde klarte ikke å finne veien til nettmaskene. Det skal Dortmund-keeper Roman Bürki ha en stol del av æren for som vartet opp med flere solide redninger.