Rykker ut med Solskjær-støtte: – En enorm inspirasjon

Kåre Ingebrigtsen gikk fredag kveld ut med en støtteerklæring til Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

STØTTER SOLSKJÆR: Kåre Ingebrigtsen skriver på sin Facebook-side at han støtter en presset Ole Gunnar Solskjær. Her fra en kamp mellom Molde og Rosenborg i 2017. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det er ikke ofte jeg er aktiv på Facebook men nå er en støttende hyllest til en kollega på sin plass, begynner Ingebrigtsen innlegget med.

Brann-treneren forklarer så at Solskjær er under et enormt press i Manchester United, «en av de aller største klubbene i verden, en av de største trenerjobbene som finnes i fotball ... en nordmann».

Ole Gunnar Solskjær har vært under stort press etter tapet for Başakşehir i Champions League denne uken.

Torsdag hevdet Manchester Evening News at Manchester United hadde kontaktet tidligere Tottenham-trener Mauricio Pochettino for å forhøre seg om hans tilgjengelighet.

Ingebrigtsen trekker frem Solskjærs strategi på overgangsmarkedet. Han mener at Solskjær har hentet spillere med potensial, spillere som passer inn i prosjektet eller «vinnerskaller» som Edinson Cavani – en spiller han mener kan gå rett inn i en garderobe og på treningsfeltet for å sette en standard.

– Man kan være enig eller uenig med spillere som er solgt eller kjøpt, men alle er gjort med en tanke om hvordan Manchester United kan bli bedre!

– Ole Gunnar er tro mot kursen fordi han kjenner klubben ut og inn, han er lojal mot klubben og ønsker å bygge en langsiktig plattform som over tid vil gi resultater og som vil bringe United tilbake dit de ønsker å være. Han kunne ha dykket ned i pengebingen til klubben og hentet spillere som hadde gjort de bedre på kort sikt, men som klubbmann er han tro mot det langsiktige og at det tar tid å bygge et nytt storlag – bare se på Liverpool.

Ingebrigtsen påpeker at det er mange gode spillere i klubben, men at det å endre klubben «så fundamentalt som han er i ferd med å gjøre krever utholdenhet og kompetanse fra alle involverte».

– Jeg har kjent på press selv, men er ikke nærheten av å vite det presset Ole Gunnar er under nå, men jeg kan med hånden på hjertet si at det er fantastisk å se utenifra hvor urokkelig Ole Gunnar står i det, og ikke minst hvor urokkelig han er mot det prosjektet han selv er en del av, skriver Ingebrigtsen.

Han mener at Solskjær vil lykkes i Manchester United om klubben viser samme roen og tilliten til prosjektet som Solskjær selv har. Han skriver også at det er mange som har meninger om jobben som Solskjær gjør – uten å vite hvilken krevende jobb han har.

– Du er en enorm inspirasjon for meg og andre kollegaer i norsk fotball og alle trenere uansett idrett. Stå på videre, avslutter Ingebrigtsen innlegget sitt med.

Kåre Ingebrigtsen er selv under press i Brann. Han ble presentert som trener for klubben 8. august og har siden han tok over kun vunnet én av sine ti kamper som Brann-trener. De resterende kampene har endt med fem tap og fire uavgjort.

VG har fått tillatelse til å gjengi innlegget fra Kåre Ingebrigtsen.