Ingen straffe, beslutter videoteamet. Må nøye seg med innkast her, vertene.

Roper på straffe her, hjemmelaget. Angeliños innlegg mot Sørloth stoppes av Pekarik. Den skal nok sjekkes av VAR.

Store rom for Hertha å angripe i. Blir farlig igjen ved duoen Lukebakio/Cordoba, men ingen scoring.

Så er det Forsberg som prøver seg. Drar seg innover og forbi et par-tre mann før skuddet kommer. Sleiver litt, og Schwolow redder.

Mukiele går ned med et voldsomt skrik etter en duell med Cordoba.

Pekarik nede for telling etter en kollisjon med Nkunku.

Upamecano gjør en strålende defensiv jobb og roter det til like etter. Hertha får en brukbar mulighet, men Gulacsi er god i Leipzig-buret.

Da har Sørloth notert seg for sitt første målpoeng.

OG UTLIGNING! Sørloth med en utrolig rar målgivende pasning! I kjølvannet av tverrligger-treffet skyter Upamecano og treffer Sørloth, og det blir som et helt utilsiktet veggspill. Deretter hamrer han ballen opp i nettaket!

Mål for RB Leipzig!

TVERRLIGGER! Et frispark piskes inn og Mukiele header i tverrliggeren! Fryktelig nære.

Tung start for vertene.

Mål for Hertha Berlin!

Får en corner her.

Ingen pangåpning fra hjemmelaget her.

Cunha svinger den inn, og Cordoba rager høyest i feltet. Stanger over målet.

Offensiv start fra gjestene her. Igjen må Upamecano rydde opp, denne gang etter en duell med Cordoba.

Hertha går rett i strupen på Leipzig og får faktisk en god mulighet! Lukebakio er den som kommer seg til avslutning, men under hardt press fra Upamecano går skuddet utenfor.

Dette er Sørloths første klubbkamp fra start siden cupfinalen for Trabzonspor. Da leverte han både scoring og målgivende pasning.

Spillerne entrer gressteppet og vi er straks klare for avspark.

Forrige gang disse to møttes, i mai tidligere i år, endte det 2-2. De fire siste møtene før det har imidlertid alle endt med knusende RB Leipzig-seiere: 4-2, 5-0, 3-0 og 6-2.

Hertha Berlin er på sin side på 15. plass, bare poenget over playoff. Tre poeng har det blitt på hovedstadsklubben.

