Trabzonspor-presidenten: I Sørloth-samtaler med Tottenham

Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu bekrefter samtaler med London-klubben, og forteller at Alexander Sørloth vil videre i karrieren.

Alexander Sørloth er ettertraktet etter suksessen i tyrkiske Trabzonspor. Foto: Richard Sagen

RB Leipzigs interesse for Alexander Sørloth har lenge vært kjent, og i en uttalelse lørdag bekreftet Trabzonspor at den tyske toppklubben har kommet med et nytt bud på Sørloth.

Nå viser det seg at det er flere storklubber som er på ballen for å sikre seg den norske storscoreren.

– Vi er i samtaler med Leipzig og Tottenham, sier klubbpresident Ahmet Agaoglu ifølge nettstedet Fanatik.

Trabzonspor-toppen forteller samtidig at Sørloth ønsker å ta et nytt steg i karrieren, etter at han ble toppscorer i den tyrkiske toppdivisjonen forrige sesong.