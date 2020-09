Den mektige lederen skulle avsløre juks. I stedet presset han dopede russere for millioner.

I flere tiår satt Lamine Diack på toppen i internasjonal friidrett. Onsdag satte en dommer i Paris et spektakulært punktum for den omstridte karrieren.

Lamine Diack på vei til rettssalen i Paris for å motta dommen. Foto: Charles Platiau, Reuters

Diack ble dømt til fire års fengsel, to av dem ubetinget, for flere tilfeller av korrupsjon. Han må også betale en bot på 5 millioner kroner.

87-åringen kom til rettssalen i en lang, hvit kjortel og lyseblått munnbind. Der fikk han en knusende dom over måten han ledet Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

Senegaleseren var president fra 1999 til 2015. Nå har den franske domstolen slått fast hvordan han utnyttet makten til å berike seg selv.

Det var Diacks ansvar å lede kampen mot juks og doping. Dommen viser hvordan ekspresidenten i stedet brukte makten til å tjene på det omfattende jukset i russisk idrett.

I stedet for å rydde opp og sørge for at flest mulig juksere ble tatt, presset Diack dopede utøvere for penger.

Lamine Diack hilste på det norske kongeparet under Bislett Games i 2005. Foto: Ørn E. Borgen

Oppdrag Full beskyttelse

Dommer Rose-Marie Hunault forklarte detaljene i Full beskyttelse. Det er navnet Diacks korrupsjonsprogram fikk. Gjennom det skal han direkte eller indirekte ha presset russiske atleter for 34 millioner kroner.

I retur ga han dem full beskyttelse. Det betydde at utøvere med positive dopingprøver slapp utestengelse eller andre sanksjoner. For det skal de ha betalt mellom 1 og 6 millioner kroner hver.

Diack skal ha godkjent at dopede utøvere fikk delta i London-OL i 2012. Russerne herjet og vant 24 gull. I etterkant er de strippet for fem av dem på grunn av dopingdommer, i tillegg til ti sølv- og bronsemedaljer.

Året etter var det friidretts-VM i Moskva. Også her fikk russiske utøvere, som Diack og IAAF visste var dopet, delta. Mesterskapet var det første av Vladimir Putins tre store stevner på russisk jord det tiåret (i tillegg til vinter-OL og fotball-VM). Gjennom dem fikk han fortelle historien om et nytt og mektig Russland.

Diack, Vladimir Putin og tidligere IOC-president Jaques Rogge. Foto: RIA NOVOSTI / REUTERS

Kunne hindret skandalen

Vinter-OL i Sotsji i 2014 ble senere rammet av en omfattende dopingskandale. Kanskje kunne det mange kaller tidenes bedrageri i internasjonal idrett, vært unngått?

Lamine Diack hadde iallfall muligheten til å slå alarm da han ble klar over omfattende russisk juks i årene før London-OL.

I stedet møtte Diack Vitaly Mutko i 2011. Sistnevnte har lenge vært en av Putins mest betrodde menn. Den gangen var han idrettsminister i den russiske regjeringen. Det var på det møtet Diack lanserte planen Full beskyttelse.

Diack var på det tidspunktet også medlem av Den internasjonale olympiske komité.

I dommen blir det også slått fast at Diack la til rette for at russiske myndigheter finansierte valgkampen til en av Diacks venner i det senegalesiske presidentvalget. Dette skal ha kostet russerne 15 millioner kroner.

I retur sørget Diack for at IAAF ikke hadde hast med å følge opp de russiske dopingsakene.

Som far, så sønn

Diack spilte også en rolle da Gabriel Dollé fikk utbetalt nesten 2 millioner kroner. Han var den gang sjef for antidopingarbeidet i internasjonal friidrett. Til politiet har han innrømmet det han kaller «sitt livs tabbe».

Det var Diacks sønn, Papa Massata Diack, som betalte Dollé for å ti stille om dopingjukset. Diack jr. er dømt til fengsel i fem år. Han jobbet som IAAFs markedssjef under sin fars ledelse.

Dommeren slo fast at 135 millioner kroner ble overført til hans selskaper. Disse kom blant annet fra salg av TV- og sponsorrettigheter.