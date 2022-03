Stavanger Oilers er klare for semifinale i NM etter å ha slått Ringerike 4–0 i kamper. Lørdagens batalje var imidlertid ingen dans på roser selv om de til slutt vant 5–1.

Ringerike - Oilers: 1–5

HØNEFOSS: Etter en sliteseier på torsdag var det et Oilers som var klare for å avgjøre kvartfinaleserien så fort som mulig, og det klarte de også rimelig greit. Høyt tempo fra start, og selv om Ringerike til tider han kurant med, så var Oilers det klart beste laget.

Halvveis ut i første periode ble det også uttelling da Greg Mauldin satt inn en retur. Kun minutter senere var ledelsen doblet da Andreas Klavestad satt pucken i tilnærmet åpent mål etter et glimrende forarbeid av Ludvig Hoff.

Deretter ble det temperatur da Anders Tangen Henriksen og Karl Markström røk i tottene på hverandre. Både hjelmer og hansker ble kastet i slagsmålet som endte med fem minutter + liten matchstraff for de begge. Utover i perioden fortsatte den dårlige stemningen og det var mange situasjoner der dommerne måtte gripe inn.

På tampen kom for øvrig nummer tre for Oilers da Mauldin, på lekkert vis, styrte inn et skudd fra Dennis Sveum.

Anders Tangen Henriksen og Karl Markström havnet i en skikkelig nevekamp da Oilers møtte Ringerike på borteis. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Oilers-spillerne samler seg for å juble for scoring mot Ringerike. Foto: Christoffer Hjalmarsson

For komfortabelt for Oilers?

Andre periode var lenge relativt hendelsesløs. Oilers gikk på cruisekontroll mens Ringerike ikke klarte å sette det helt store presset. Den dårlige stemningen fortsatte imidlertid og ved hver eneste blokkering, og ved andre stopp i spillet, var det et par nærkamper. Mye meldinger, men det utartet aldri skikkelig.

Med drøye fem minutter igjen skulle det allikevel bli scoring. Litt ut av ingenting fikk Ringerike kastet på mål fra kant og den snek seg forbi Henrik Holm. En etterlengtet opptur for hjemmefansen som plutselig øynet et håp. Mer skjedde dog ikke i andre og Oilers så fortsatt ganske selvsikre ut.

Oilers under press

Etter en sen interference fra Markus Søberg startet Oilers tredje periode i undertall og de havnet under et solid press. Ringerike var tydelig oppildnet over sin redusering og hjemmelaget spilte seg til flere meget bra sjanser.

Holm hadde sin fulle hyre med å holde pucken ute, men han stengte igjen. Fremover skjedde det absolutt ingenting og Oilers-spillerne virket litt grepet av stundens alvor. Ringerike fortsatt sitt kjør, men halvveis ut i perioden våknet Christoffer Karlsen.

Ludvig Hoff og lagkameratene jubler for 4–1 i Schjongshallen. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Han stjal pucken i midtsonen og fikk med seg Ludvig Hoff på en kontring. Lærebokpasning på tvers foran mål og dermed kunne Hoff sette pucken sikkert i garnet. 4-1 til Oilers og kampen virket avgjort.

Scoringen gjorde at Oilers kunne senke skuldrene igjen og herfra og ut hadde de bra kontroll. Ringerike gjorde riktignok et forsøk da de tok ut keeperen med drøye fire minutter igjen, men det resulterte bare i at Daniel Rokseth kunne sette pucken i åpent måk

Oilers vant dermed 5-1 og 4-0 i kamper. Hvem som venter i semifinalen er enda ikke klart, men det som er sikkert er at Oilers får bra med hvile kontra sin motstander.

KAMPFAKTA

Ringerike Panthers – Stavanger Oilers 1-5 (0-3, 1-0, 0-2)

NM-sluttspillet i ishockey, kvartfinale 4

Schjongshallen

Mål: 0-1 Greg Mauldin (Klavestad, Søberg)(09:31 PP), 0-2 Andras Klavestad (L. Hoff)(11:45), 0-3 Mauldin (Sveum, Klavestad)(17:59), 1-3 Dustin Parks (Söderberg, Ellefsen)(34:19), 1-4 Ludvig Hoff (Karlsen)(49:05), 1-5 Daniel Rokseth (L. Hoff, Bordson)(56:55)

Utvisninger: 4x2 min + 25 min – 7x2 min + 25 min

Skudd: 28 - 51

Hoveddommere: Robin Andre Berg og Owe Lüthcke

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Tristan Thompson

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Kristian Østby og Daniel Rokseth

Ekstra back: Nicolai Bryhnisveen

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Christoffer Karlsen

3. rekke: Anders Tangen Henriksen, Thomas Berg-Paulsen og Greg Mauldin

4. rekke: Sander Hurrød, Andre Strandborg og Markus Søberg

Ekstra løper: Magnus Hoff