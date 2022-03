– Det har vært dager der jeg har kommet på trening og bare hatt lyst til å gråte. Jeg har vært så frustrert over hvor lang tid kroppen har brukt for å hente seg inn igjen, sier tidligere landslagsspiller Stine Hovland (31).

For åtte måneder siden ble hun mamma for første gang. Nå er hun en av to småbarnsmødre i troppen til Arna-Bjørnar.

Helene Gloppen har også kommet «hem» til Arna. Med seg har hun sønnen på seks måneder.

Ikke klar for å legge opp

Hovland spilte fem år i Sandviken før hun sommeren 2019 gikk til italienske AC Milan. Men etter én sesong i den italienske serien, returnerte hun til Norge. Hun var syk og fikk seks måneders treningsforbud av legene.

Så ble hun gravid. I sommer ble hun mamma til vesle Luca.

31-åringen kjente tidlig savnet av å spille fotball. – Jeg savnet lagfølelsen og det sosiale.

Returen til den grønne matten har vært fylt av opp- og nedturer. Hun har jobbet både fysisk og mentalt for å klare å komme tilbake.

– Det har vært mye usikkerhet rundt treningsmengden, hvordan jeg skulle unngå å trene for mye eller for lite, og hvordan jeg kunne trene meg gradvis tilbake i toppform.

Hovland har fått god støtte fra familie og klubb til blant annet å passe vesle Luca når hun trener.

Hun sier at hodet er det samme, men at kroppen har forandret seg. Det har vært dager der hun har kommet hjem fra trening og lurt på om hun faktisk kan klare å fortsette med det hun elsker.

– Da har jeg tenkt at jeg vil tilbake. Jeg skal virkelig prøve. Hvis det likevel ikke går, så har jeg i hvert fall forsøkt.

Hun rekker å kose masse med sønnen mellom treningsøktene.

– Steg opp for kvinnefotballen

Ved siden av henne sitter sønnen Luca og koser seg med en smoothie sammen med resten av A-laget til Arna-Bjørnar.

– Han er veldig tillitsfull og glad i oppmerksomhet, sier hun og ser på gutten som smiler til sportssjef Erik Mjelde på motsatt side av bordet.

– Luca er den med best oppmøte, sier Mjelde og ler.

– Han løfter helt klart stemningen i gruppen, legger trener Øyvind Nordtveit til.

Det er lett å finne hjelp til å passe sønnen i klubben.

Støtten hun opplever fra både klubb og venner har vært viktig for den nybakte mammaen. Hun er svært takknemlig for at Arna-Bjørnar velger å satse på, og legge til rette for at både Helene Gloppen og hun selv kan få muligheten til å fortsette å spille fotball på toppnivå.

– Jeg tror dette er et steg opp for kvinnefotballen og at det kommer flere i denne situasjonen i tiden fremover. Det er et godt signal at det finnes klubber som velger å satse på mødre, som legger til rette for at det er mulig å være både mor og spiller, sier hun.

Luca sørger for at det blir enda bedre stemning i troppen, og er vant til å få masse oppmerksomhet.

– Grunnproblemet har vært økonomi

Stine Hovland er tilbake i jobb som barnehagelærer i august. At klubben har to proffdager betyr mye for at hun kan få kabalen til å gå opp. To dager i uken får Arna-Bjørnar-spillerne betalt for å trene, og de som har små barn får barnepass av klubben under treninger.

Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, sier de jobber for at flere kvinner skal bli værende i Toppserien.

– Vi er opptatt av å være en liga som tenker på helheten. Utøverne våre er mer enn bare fotballspillere. De har et liv som skal leves også. Jeg har selv hatt med meg en baby på trening. Det er ikke særlig lett å få trent.

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner opplever at flere spillere gjør comeback etter at de har blitt mamma nå. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Jørgensen opplever at flere kvinner velger å komme tilbake etter fødsel nå enn før. Gjennomsnittsalderen blant spillerne har økt fra 22 til 23 år fra 2020 til 2021.

– Hva mer må til for at flere kvinner fortsetter?

– Grunnproblemet har vært økonomi hele veien, også når damene blir gravide. Veldig mange har ikke hatt råd til å fortsette med fotball når de stifter familie. Så må alt også gå i hop. Døgnet har bare 24 timer og disse jentene har mye på dagsplanen sin.

Kvinnefotballen har vært drevet av frivillighet lenge, med svært begrensede ressurser med å følge opp kvinnene, sier Jørgensen.

– Det handler ofte om en bevisstgjøring på både klubb- og spillersiden. Vi vil veldig sterkt at spilleren kan være åpen med klubben sin, og ikke gå rundt å bekymre seg om hva som skjer med dem om de blir gravide. Legger man en felles plan, vil dette kun være en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

– Jeg er ikke fornøyd med formen ennå, men den er mye bedre enn den var, sier Hovland.

– Gull verdt!

Hovedtrener Øyvind Nordtveit har vært trener for både Hovland og Gloppen tidligere, og vet hva de står for. Han er svært glad for å ha småbarnsmødrene i troppen.

– Det er helt topp. Det er klart at det fortsatt er litt tidlig før de er helt tilbake i toppform, men jeg var aldri i tvil om at dette var to spillere vi ønsket å knytte til oss.

– De er gode, erfarne og veldig flotte personligheter både på og utenfor banen. For laget vårt er dette gull verdt, sier treneren.

Arna-Bjørnar-trener Øyvind Nordtveit er klar for seriestart etter å ha forsterket laget med to rutinerte forsvarsspillerne.

Han erkjenner at han ikke hadde alle svarene på hvordan han skulle få de nybakte mødrene tilbake i kampform, og har brukt Olympiatoppen som rådgivere i sesongoppkjøringen.

Arna-Bjørnar sikret seg 5. plass i Toppserien forrige sesong. Denne sesongen er målet å prestere bedre enn de gjorde i 2021. Søndag sesongstarter de hjemme mot Lyn.