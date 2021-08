Personlig trener: Fra frynsete rykte til seriøs utdanning

Den gjennomsnittlige nordmann er for lite fysisk aktiv. Registrert fysisk aktivitet viser samlet sett at bare én av tre (32 prosent) oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. 600.000-700.000 nordmenn trener (eller er medlem) på et treningssenter i Norge.

Mange som trener klarer seg godt uten hjelp, men mange kunne ha god nytte av kompetent personell med kunnskap om motivasjon, treningslære, idrettsernæring m.m.

Tidligere har personlige trenere hatt et litt frynsete rykte. De var gjerne store og muskuløse gutter som skulle lære andre om hvordan man kunne bli «størst mulig» basert på egen erfaring og ikke basert på akademisk kunnskap. Dette har de siste årene endret seg mye.

Over 400 treningssentre er nå organisert i Virke Trening. Der jobbes det for at alle treningssentre skal levere et tilbud av høyest mulig kvalitet. Personlig trener er ingen beskyttet tittel, men fra og med 1. januar 2019 ble det innført et krav på de største treningskjedene i Norge om at man må ha en utdanning med en varighet på minst ett år for å bli og jobbe som PT.

Ikke lenger statussymbol

Det kan være mange gode grunner til å benytte seg av en PT i korte eller lengre perioder. Den erfaringen og økte kunnskapen du som kunde kan tilegne deg, kan gjøre at du får bedre kunnskap om deg selv og kroppen din som kan gjøre treningen din langt mer effektiv og lystbetont.

Flere og flere benytter seg av personlig trener og dette blir ikke lengre sett på som et statussymbol. Det å ta vare på sin egen helse er og blir viktig og mange investerer mer enn gjerne i en PT for å få hjelp til å trene riktig og for å holde på motivasjonen. Gamle og unge, godt trente, utrente, nybegynnere og ulike vektklasser er representert.

Ved å velge en godt utdannet PT vil treningen din bli skreddersydd for nettopp deg ut ifra de forutsetninger du og din kropp har. Det å kopiere program og progresjon fra venner og bekjente vil sannsynligvis fungere dårligere fordi vi som mennesker responderer ulikt på trening og treningsprogrammer.

Hjelp til fornuftig progresjon

En godt utdannet personlig trener kan hjelpe til med å sette opp gode, realistiske mål samt en progresjon og plan for å kunne nå dette eller disse målene. Ved fornuftig og riktig målsetting og progresjon vil det være mindre risiko for skader enn om man begynner for hardt eller har for rask progresjon i belastningen.

En personlig trener vil også kunne presse deg ut av komfortsonen innimellom, noe som vil kunne utvikle deg fysisk og mentalt. En PT vil kunne hjelpe deg med å lære øvelser og teknikk riktig. Det er en jungel av apparater og øvelser, men med kyndig hjelp vil du kunne slippe perioden med prøving og feiling for å tilegne deg riktige treningsformer, øvelser og progresjon. Det er heller ikke så enkelt å tilegne seg kunnskap selv, det er overflod av såkalte eksperter som uttaler seg i f.eks. sosiale medier, og dette kan være meget forvirrende.

Har du trent en stund og kanskje stagnert, eller mistet litt motivasjon, vil du ved hjelp av en PT kunne få hjelp og tips til nye øvelser, nye metoder eller å gjøre treningen mer effektiv.

Hvordan trene med en PT?

Det finnes mange ulike måter å gjøre dette på. Det kommer an på PT, kunde, treningsbakgrunn, mål og begrensninger. Man har som regel først et møte hvor man blir litt kjent. Din PT vil ofte vite hvilke mål du har med treningen, eller kanskje hjelpe deg til å sette deg et mål. Dere vil sammen legge en plan videre med tanke på hyppighet, varighet, tid og sted for å gjennomføre den individuelle treningen. En PT kan gjennomføre fysiske tester, men kun dersom dette er noe du selv ønsker eller at det er hensiktsmessig.

De første treningene går ofte ut på å gjøre seg kjent med treningsopplegget og dets øvelser. Jo mer du trener på øvelsene, jo sikrere blir du på øvelsene, desto færre ganger har du behov for å trene sammen med din PT. En variant er at du kanskje har en fast tid i uka med din PT og trener øvrige økter alene. Mange ønsker også å trene med sin PT på hver trening og dette er selvfølgelig mulig.

PT-ens rolle under øktene er blant annet å passe at treningen har rett intensitet, nok hvile mellom de ulike settene, at øvelsene utføres riktig, og å motivere og pushe deg til å få ut det lille ekstra.

En personlig trener har som regel ingen medisinsk utdannelse. De er ofte ikke fysioterapeuter eller leger. PT-er driver med frisktrening. Det betyr at de ikke løser medisinske problemer. Men kan ofte gjennom kunnskap forebygge noen kjente livsstilssykdommer og vanlige belastningsskader som man kan få gjennom en for sedat livsstil.

Mangfoldig studium

En personlig trener-utdanning inneholder blant annet treningslære, fysiologi, idrettsernæring, coaching og en grundig opplæring av teknikk. Man får også kunnskap om ulike målgrupper slik at man kan hjelpe et bredt spekter av de som trener. Personlige trenere er også ulike, med ulike kvaliteter og ulike interesser innen trening. Og dermed ulike «spesialfelt».

Men husk! Det er uansett du som må gjøre jobben med å trene, det kan ikke en PT gjøre for deg!

Databasen for høyere utdanning og samordnet opptak viser at det i Norge i fjor ble utdannet ca. 1300 personlige trenere. UiA har i flere år tilbydd PT-utdanning og vi har nå dette som et studium på 60 studiepoeng.