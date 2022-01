GRIMSTAD: Dette melder Jerv selv på sine nettsider.

– Det er veldig moro, og jeg gleder meg til å bli en del av Jervfamilien. Jeg har blitt utrolig glad i både stedet og laget, sier en fornøyd Sandberg ifølge FK Jerv.

Kun få dager før 2021 sesongen blåste i gang var midtstopperen fra Lillestrøm på plass. Siden den gang har unggutten hatt en viktig rolle i laget. Dette er noe Arne Sandstø er glad for.

– Jeg er strålende fornøyd! Sandberg stiller krav og har god treningskultur. Han har utviklet seg mye. Han er en trygg og solid stopper, sier Sandstø til fkjerv.no.

Sandberg har spilt i Lillestrøm helt siden han begynte å spille fotball som femåring.

— Erik Tobias har i mange år vært en fantastisk spiller, forbilde og ambassadør for klubben. Dessverre har skadene ødelagt litt for ham de siste årene, og han har fått spilt mindre enn både han og vi hadde håpet på. Nå er vi enige om at det viktigste for Erik Tobias er jevnlig spilletid på høyest mulig nivå. Han er fortsatt ung og har alle muligheter til å etablere seg som en god Eliteserie-spiller. Ingenting hadde gledet meg mer enn om han kom tilbake til LSK en gang i fremtiden, sa sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm da de for få dager siden fortalte at Sandberg var ferdig i klubben.