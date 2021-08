Opplysninger til VG: Nachspiel-deltager beskyldes for biting

Tirsdag ble det kjent at politiet hadde startet en etterforskning av en mulig voldshendelse på nachspielet på Brann stadion natt til 10. august.

Anmeldelsen er levert inn av én av de kvinnelige festdeltagerne.

Bergens Tidende skriver at bitingen er en del av politiets etterforskning. VG har ikke fått bekreftet disse opplysningene selv.

– Jeg kan ikke gå i detalj på dette og det kan godt hende det har kommet ny informasjon siden vår pressemelding i går, sier Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, til VG på Brann stadion, på spørsmål om hva hun har visst om saken som politiet nå etterforsker.

VG har forsøkt å komme i kontakt med den mistenkte, men har ikke fått svar. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til anklagene.

Politiadvokat Lillian Kleppe skriver til VG onsdag ettermiddag at de ikke vil gå i detalj på hva slags type vold det er snakk om.

– Jeg kan dessverre ikke kommentere de anmeldte forholdene, sier bistandsadvokat for den fornærmede, Hilde Cecilie Matre, til VG.

Kommunikasjonssjef Arne Lutro i Vest politidistrikt har meldt at politiet vil komme med ny informasjon om saken torsdag.

«Vi var kjent med de faktiske forholdene. I og med at dette nå er en politisak ønsker vi ikke å kommentere hendelsen. Saken mot spillerne som deltok på nachspielet er basert på sakens kjente fakta, avsluttet fra klubbens side», skrev Brann i en pressemelding sent tirsdag.

Påtaleansvarlig i politiet, Lillian Kleppe, bekreftet onsdag at de etterforsker et nytt forhold fra nachspielet – og at det dreide seg om vold.

Vest politidistrikt etterforsker også et «mulig seksuelt overgrep» på Brann stadion den samme natten.

– Det er en annen mistenkt i den nye saken. Det er én mistenkt og én fornærmet, har Kleppe uttalt.

Totalt tolv spillere og syv kvinner var til stede på nachspielet.

Vest politidistrikt opplyser at de torsdag vil komme med mer informasjon om de nevnte sakene. Brann-trener Eirik Horneland karakteriserer hele situasjonen som «ekstremt utmattende» for spillergruppen.

– Jeg tror alle skjønner at dette begynner å bli utmattende og frustrerende. Men det er en situasjon vi har satt oss i selv og da må vi håndtere det. Det viktigste nå er å komme helt til bunns, sier Horneland, som legger til at han ikke kjenner saken fullt og helt.