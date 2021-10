Gulldryss til KBK i U23-NM

TRONDHEIM: - Jeg hadde trent veldig bra i forkant av mesterskapet. Men da fredagen startet med sår hals, etterfulgt av feber søndag, fikk jeg testet viljestyrken, sier 19 år gamle Marie Mørk.

I helga deltok hun og lagkameratene fra Kristiansand Badmintonklubb (KBK) i U23-NM i Trondheim. Det ble en spesiell, men fin opplevelse for Marie Mørk. Hun reiste hjem til Kristiansand med to gull i bagasjen, men innrømmer at hun i forkant av semifinalene søndag var i tvil om hun kunne fullføre mesterskapet.

– Jeg vurderte å trekke meg, men klarte å mobilisere. Jeg er veldig fornøyd med resultatene. Single var mitt hovedfokus, og jeg følte at jeg hadde god kontroll i finalen, sier Mørk.

Slo lagvenninnen

Hun vant singlefinalen 21-4, 21-6 over lagvenninne Julie Marie Andersen Abusdal. Kristiansanderen Nora Omdal endte på tredjeplass i samme klasse, etter å ha blitt slått av Mørk i semifinalen.

Men Mørk ga seg ikke der. Hun gikk også til topps i damedouble med Julie Marie Andersen Abusdal. Duoen vant en nervepirrende finale over Vera Botcharova Ellingsen og Katja Botcharova Ellingsen, med sifrene 18-21, 21-18, 23-21. 19-åringen synes det var stas å vinne med sin lagvenninne.

– Vi var rangert som de beste i double, og det var vel først i finalen at vi fikk motstand. Vi lå under 20-18 i tredje sett, men klarte å snu det og vant 23-21, sier en fornøyd Mørk.

KBK-spiller Andersen Abusdal vant også mixed double sammen med Jonas Østhassel. Dermed returnerte hun hjem fra Trondheim med to gull (double og mixed double) og et sølv (single).

Var syk i forkant

– Jeg forventet ikke at det skulle gå så bra som det gjorde, siden jeg var syk i to uker før mesterskapet. Men jeg er hvert fall veldig fornøyd med hvordan det gikk, sier Andersen Abusdal.

For Jonas Østhassel ble det også en minneverdig turnering. Østhassel vant singlefinalen 21-14, 21-11 over Petter Tryland Laheld og mixed doublefinalen sammen med Julie Marie Andersen Abusdal 21-12, 21-15 over Vera Botcharova Ellingsen og Bharath Kumar Balasingam. I tillegg tok han en bronsemedalje sammen med lagkamerat Herman Ruud i herredouble.

– Jeg er ekstremt fornøyd med denne helgen. Jeg hadde ikke vunnet noe gull i NM de siste fem årene, så denne gangen skulle jeg vinne! Jeg er glad for at jeg fikk vist mitt nivå, sier unggutten.