Messi og Suárez sikret ny Barcelona-seier

BARCELONA - RAYO VALLECANO 3–1

La Ligas to toppscorere, Lionel Messi og Luis Suárez, scoret ett mål hver da Barcelona slo Rayo Vallecano 3-1 hjemme lørdag.

Barcelona fortsetter ferden mot nok et seriemesterskap. Lørdagens seier var den fjerde på rad, og med elleve kamper igjen leder katalanerne med sju poeng.

Raúl de Tomás sendte imidlertid sjokkbølger gjennom Barcelona da han scoret for gjestene etter 24 minutter. På høyresiden førte han ballen fram mot sekstenmeteren før han skar inn mot midten. Derfra sendte han kula i lengste hjørne bak Barca-keeper Marc-André ter Stegen.

Kvarteret senere scoret Gerard Piqué sitt tredje mål med hodet denne sesongen da han headet inn et frispark fra Lionel Messi. Det var Messis 12. assist for sesongen, flere enn noen annen i de fem beste ligaene i verden.

Like etter hvilen snudde Barcelona det da Messi plasserte ballen enkelt i mål på straffespark. Det var hans 26. seriemål for sesongen, i sin La Liga-kamp nummer 443 for Barcelona. Med det gikk han forbi Andrés Iniesta (442), ifølge statistikktjenesten Opta. Kun Xavi har flere kamper (505) for katalanerne i serien.

Fakta: Spansk 1. divisjon fotball lørdag, 27. runde: Alavés – Eibar 1-1 (0-0) Mål: 1-0 Takashi Inui (58), 1-1 Marc Cardona (71). 18.793 tilskuere. Atlético Madrid – Leganés 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Saúl (50). 58.321 tilskuere. Barcelona – Rayo Vallecano 3-1 (1-1) Mål: 0-1 Raúl de Tomás (24), 1-1 Gerard Piqué (38), 2-1 Lionel Messi (str. 51), 3-1 Luis Suárez (82). 74.158 tilskuere. - - - Senere kampstart: Getafe – Huesca (20.45). (©NTB)

Suárez ville være med på moroa, og åtte minutter før slutt fikk han æren av å fullføre et nydelig Barcelona-angrep. Uruguayaneren la selv ut til Ousmane Dembélé på høyre, som spilte inn igjen til Suárez. Han fant innbytter Ivan Rakitic på ett touch, og med sine første ballberøringer spilte kroaten uselvisk tilbake til Suárez i ekte Barcelona-stil. Han fikk en enkel jobb med å score seriemål nummer 17 denne sesongen. Det er nest flest i La Liga.

Tidligere lørdag vant Atlético Madrid oppskriftsmessig hjemme mot Leganés. Innbytter Saúl sikret 1-0 med sin scoring tidlig i annen omgang.

Med det er avstanden fra serieleder Barcelona fortsatt sju poeng til Atlético. Real Madrid spiller borte mot Real Valladolid søndag, og vil med seier der være tolv poeng bak Barcelona.

(NTB)