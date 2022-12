Ut å spise i jula? Disse restaurantene har fått toppkarakter

Vår restaurantanmelder har testet 19 restauranter i Kristiansand de siste månedene. To har fått toppkarakteren seks. Men flere kan skryte av solide femmere. Her har du oversikten.

Menyen er kompakt, men sammensatt på en slik måte at man ikke føler man mangler noe. Kjøtt, fisk og vegetariske alternativ. Her har man kuttet alternativene ned slik at man kan fokusere på kvaliteten i råvarene. Det er tydelig.

At Bar`Sushi er en del av en dansk «sushi-kjede» er vanskelig å forstå. Spesielt når man sitter lunt og godt innendørs i et lokale hvor kombinasjonen 70-talls retromøbler og eksklusiv vinliste tar mye av oppmerksomheten.

Håndverkeren ligger i et staselig bygg, som har blitt som en institusjon å regne for kristiansandere som ønsker et glass øl, en matbit eller en konsertopplevelse. Her er det rause mengder mat og hyggelig service.

Vi ble imponert over måten kjøkken og servitører samhandlet en fredags kveld med stinn brakke. Maten kom på bordet etter kort tid, og drikkevarer kom på løpende bånd fra kunnskapsrike servitører.

5. Deilig følelsen av jul på Café Rasmus