Vil du teste byens beste lunsj eller finne et egnet sted til en romantisk middag? Her har vi oppsummert årets første restaurantanmeldelser.

1. Bønder i byen

Bedre sammensatte smørbrød skal du lete lenge etter. Rause porsjoner hvor ikke en bit er kjedelig; Sprøtt, søtt, salt, syrlig. Roastbiffen var perfekt stekt. Dette stedet er akkurat det det utgir seg for å være.

Les hele anmeldelsen her.

Foto: Damares Stenbakk / Fædrelandsvennen

2. Restaurant Skrubbsulten

Skal man tilby «noe for enhver smak» så forsvinner kvaliteten i enkeltrettene. Det tar rett og slett for lang tid å forberede 28 hovedretter fra bunnen av. Kutt menyen inn til beinet. La kvalitet gå foran kvantitet. Hvis ikke blir følelsen av at man går baklengs inn i fremtiden påtagende.

Les hele anmeldelsen her.

Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

3. CurryCurry

Student med ønsker om en rask middag? Hos CurryCurry kan du velge mellom retter fra hele Asia. Og du får en ekte restaurant-opplevelse på kjøpet. Vårrullene er verdt et besøk alene.

Les hele anmeldelsen her.

Foto: Damares Stenbakk / Fædrelandsvennen

4. Hos naboen

Alt ligger til rette for mat-impro, smaks-boogie og fete beats også der. Istedenfor faller konseptet litt mellom flere stoler. En familie på ferie vil finne et rimelig lunsjalternativ med rause porsjoner og enkel mat. Lunsjgjester i egen by vil kanskje finne noe helt annet.

Les hele anmeldelsen her.

Foto: Jacob J. Buchard

5. Sjøhuset

På sitt beste leverer kjøkken og servering meget god mat, god service og stor kunnskap om vin. Vi savnet bare en fintuning av maten, og en følelse av å kunne synke ned i stolene og slappe av gjennom hele måltidet.

Les hele anmeldelsen her.

Foto: Jacob J. Buchard

6. Jonas B

Jonas B. leverer både på kvalitet og mengde. Her blir du garantert god og mett, og man kan være sikker på at liten og stor skal bli fornøyd. Pizza kan være så mangt, men her er de stilsikre, og gjennomfører sin måte å lage pizza på til fingerspissene.

Les hele anmeldelsen her.

Foto: Kjetil Reite / Fædrelandsvennen

7. Smag & Behag

For godt og vel 2000 kroner får man en totalopplevelse kristiansanderne skal ta godt vare på og benytte seg godt av i årene som kommer. Stedet passer like godt til en uformell smårett og et glass eplemost, som til en lengre middag med full vinpakke.

Les hele anmeldelsen her.