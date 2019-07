Det vrimler av dem i storbyene. I Oslo, Bergen og Trondheim har de elektriske utleiesparkesyklene rullet inn. For lengst er de blitt et hett samtaleemne.

I Norge er splittelsen stor: Noen gleder seg over dem – andre ikke.

Aftenpostens kommentator skriver blant annet at han ble omvendt som ved et mirakel da han ga elsparkesykkelen et forsøk:

«Jeg hadde vind i håret (i alle fall i nedoverbakkene), duften av øl og barbecue i nesen. Rekkevidden min økte dramatisk. Gleden også. Brukeropplevelsen var førsteklasses».

For andre er ikke entusiasmen like stor. Ifølge Finn Erik Grønli, politibetjent i Oslo politidistrikt, kan elsparkesyklene utgjøre en trussel for de gående.

– Det er vel knapt noen fotgjengere som ferdes i Oslo sentrum som ikke har opplevd å bli snauet av en elsparkesykkel i høy fart. Jeg har i alle fall opplevd det mange ganger, har Grønli tidligere uttalt.

Test dine elsparkesykkel-kunnskaper her

I flere land i Europa er elsparkesykler forbudt, andre steder er folk bare forbannet.

I Danmark gjelder promillereglene også for elkjøretøy, og i helgen ble 28 personer siktet for fyllekjøring på elsparkesykkel i København.

Men vet du egentlig hvilke promilleregler som gjelder i Norge, hvor raskt man har lov til å kjøre og hvilke kjøreregler som faktisk gjelder?