Er flyet ditt kansellert? Dette er alternativene – og så mye koster det.

SAS-streiken skaper problemer for tusenvis av reisende. Flere flyselskaper opplever stor pågang som følge av flystreiken. Skal du booke om billetten til en reise med Norwegian denne helgen, må du forvente å betale tusenvis av kroner.

– Prisene styres som vanlig av tilbud og etterspørsel, og det er helt naturlig at prisene justeres når vi opplever så stor pågang som vi gjør nå, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Vy har også økt pågang. De har nærmest fulle avganger på de fleste lange strekningene i dag, forteller Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i VY.

– Vi har ikke skrudd opp tilbudsprisene våre. Vår ordinærpris er vår fullpris uansett, men det er klart at vi har et mindre spekter av billigere billetter nå enn på en normalt dag som følge av at de billige billettene raskt blir revet bort, sier han.

Se hvor mye du må betale for å booke om billetten

Er du også blant dem som er rammet av flystreiken? Her kan du se hvilke rettigheter du har.

Vi har sjekket seks ulike ruter. Se hva du må regne med å betale om du booker om billetten din nå.

Obs! Samtlige priser nedenfor er hentet inn mellom klokken 10.00 og 11.00 fredag formiddag. Vi tar forbehold om endringer i pris og antall tilgjengelige seter.

Oslo-København:

Hos Norwegian er alle fly til København utsolgt i dag. Ryanair har heller ingen flyvninger til den danske hovedstaden.

Buss med Vy kjører fra Oslo Bussterminal klokken 14.50. Bussturen tar åtte timer, inklusiv ett bytte og koster 458 kroner én vei. Det går også en direktebuss 22.55. Den tar deg til København på åtte timer og ti minutter.

Har du tid til å vente til lørdag med å reise, har Norwegian fremdeles noen ledige billetter. Den billigste flybilletten koster 2899 kroner direkte én vei. Den dyreste billetten ligger på 7362 kroner. Her må du regne med en reisetid på ti timer, med mellomlanding i Barcelona.

Oslo-Göteborg:

Hos Norwegian er alle fly til Göteborg utsolgt i dag, men er du villig til å ta andre fremkomstmidler, er det likevel mulighet for å komme seg til Göteborg.

Vy kjører én voksen med tog fra Oslo S til Göteborg med avgang 18.02 for 608 kroner én vei.

Det billigste alternativet er å ta direktebuss fra Oslo til Göteborg. Vy har avganger fra Oslo Bussterminal klokken 14.05, 14.50, 16.00, 16.50, 18.00 og 22.55. Prisene varierer fra 209 til 289 kroner for én voksen.

Har du tid til å vente til i morgen med å reise, har Norwegian fremdeles noen ledige billetter. Den billigste flybilletten koster 3685 én vei. Her må du regne med en reisetid på ti timer og 40 minutter, med en mellomlanding i Barcelona.

Oslo-Stockholm:

Norwegian har fremdeles noen ledige billetter til Stockholm fredag, men det billigste alternativet 5283 kroner klokken 16.30, én voksen, en vei. På avgangen klokken 15.10 koster billetten 8231 kroner. Reisen tar tre timer og 45 minutter, med mellomlanding i Helsinki.

VY kjører ikke tog til Stockholm. Det svenske selskapet SJ, kjører i utgangspunktet tog til den svenske hovedstaden, men skal du benytte deg av SJ nå, er du nødt til å regne med flere bytter og å ta buss på deler av strekningen da det utføres arbeid på toglinjene.

Det billigste alternativet er Vys direktebuss til Stockholm fra Oslo S med avgang klokken 22.30 fredag. Reisen tar syv timer og 50 minutter, og koster fra 329 kroner.

Skjermdump Norwegian

Oslo – Bergen:

Hverken Norwegian eller Widerøes fly har ledige billetter fra Oslo. Det har heller ikke Vys tog.

Vy har dog noen ledige plasser på bussen som kjører fra Oslo Bussterminal til Bergen Bussterminal klokken 21.40, men denne reisen tar 14 timer og 45 minutter, inklusiv to timer og 53 minutters ventetid i Sogndal mellom klokken 05.02 til 07.55. Reisen koster litt over tusenlappen.

Har du tid til å vente til lørdag, flyr Widerøe direktefly fra Sandefjord lufthavn Torp klokken 08.45 og 13.05. Den billigste flybilletten koster 1999 kroner, mens den dyreste koster en tusenlapp mer. Norwegians flyvninger er utsolgt også lørdag.

Det er heller ikke lett om du skal komme deg fra Bergen til hovedstaden i dag

Fredag er alle Norwegians flybilletter utsolgt. Lørdag har du mulighet til å fly et direktefly med avgang 20.30. Det koster deg 2499 kroner.

Widerøe har ett direktefly til Oslo klokken 21.55 fredag. Her koster det billigste alternativet 2799 kroner.

Vy kjører en buss med avgang fra Bergen klokken 17.15. Reisen tar 12 timer og 45 minutter, inklusiv to timer og 45 minutters ventetid i Lærdal. Billetten koster rundt tusen kroner.

Snøhetta

Trondheim- Oslo:

Widerøe har ingen ledige fly fra Trondheim fredag. Vy har heller ingen ledige tog. Venter du til lørdag, går det to tog, ett klokken 09.45 og ett 15.29. Disse billettene koster henholdsvis 749 og 819 kroner.

Vy har ledige billetter på en buss med avgang klokken 22.30 fra Trondheim S fredag. Denne reisen koster fra 1100 kroner og tar åtte timer og 12 minutter.

Norwegian har derimot noen få ledige seter på et par med avganger mellom klokken 16.20 og 23.10 fredag. Billettene koster mellom 2499 og 2549 kroner én vei.

Skal du fra Oslo til Trondheim, er det noen ledige seter på Norwegians direktefly klokken 21.45. Det koster 2549 kroner én vei for en voksen. Lørdag er det to ledige avganger klokken 08.55 og 11.40. Her må du regne med å betale over 2500 kroner én vei.

Vy kjører ett tog fra Oslo S til Trondheim S med avgang klokken 14.02. Reisen tar seks timer og 43 minutter og koster litt over en tusenlapp én vei. Vy kjører også en buss fredag med avgang klokken 22.00. Reisen tar åtte timer og 42 minutter og koster over en tusenlapp én vei.

Stavanger – Oslo: