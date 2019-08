Det enkleste er å fly til Milano og ta tog via Torino til Asti og leie bil der, eller leie bil på flyplassen i Milano. En annen mulighet er å fly til Nice og kjøre derfra. Vi prøvde oss selv på varianten interrail til Asti og leiebil derfra, noe som fungerte fint. Men internt i Piemonte er det vanskelig å ta seg rundt med tog, da man for eksempel må helt via Torino for å komme seg fra Asti til Alba, en strekning som bare tar 20 minutter i bil.

Nyttige nettsteder:

www.agriturismo.it

Praktisk oversikt med mulighet til å velge region og lese omtale.

www.in-italia.dk

Omfattende base med feriesteder i Italia, også agriturismoer.