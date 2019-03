I Los Angeles møtes de største suksessene og de totale fiaskoene på nærmeste gatehjørne. Dette er byen hvor flertallet bærer på en drøm. Den handler ofte om å bli berømt. Jessica Lee (32) er kledd i sennepsgul trikot og fokuserer intenst på sitt mer overkommelige mål. For ett år siden fikk hun nemlig øye på linen.

– Først satt jeg bare på benken og så på. Snart ble jeg invitert med. Jeg kommer hit alene, men vi gjør det sammen, sier Lee begeistret.

Oppsummeringen er et bilde på storbyen Los Angeles. Til å begynne med kan byen virke enorm og uoversiktlig. Men øyeblikkene åpner seg så snart du blir kjent med en liten del.

Åshild Breian

Lei en sjåfør

Kort tid etter landing på Los Angeles Airport (LAX) søker blikket ned i smarttelefonen og har en tendens til å bli der. Vi skal besøke L.A. uten bil. Det går fint hvis du har lastet ned en app eller to. Her er det fire hjul som gjelder. Offentlig transport finnes knapt. De få busslinjene som tråler byen blir du frarådet å ta. En eneste metrolinje går fra Downtown til Santa Monica.

Fakta: Sjekkliste for førstegangsreisende Før du drar: Skuespiller Emma Stone overtalte foreldrene sine til å flytte til Hollywood som 12-åring. Se henne gjerne med Ryan Gosling i filmen «La La Land» før du drar. Det gir god stemning! 1. Obligatorisk selfie: Hollywood-skiltet fra 1923 kan du se fra hele byen. For å ta den obligatoriske selfien må du til Griffith Park. OBS: Området er gjerdet inn og du kommer ikke så nær som du kunne ønske. 2. Finn stjernene: Hollywood Walk of Fame, Hollywood Boulevard teller 2500 berømte stjerner i fortauet. Og ja, Donald Trump har en stjerne. Sonja Henie og Kirsten Flagstad er de eneste norske. 3. Velg deg en film: Selvsagt må du gå på kino i filmbyen. Chinese Theatre på Hollywood Boulevard er selve juvelen, men det finnes mange andre fine kinoer også. Ofte vises filmene litt tidligere enn i Norge. 4. En dag for lek: Universal Studio er stedet for de lekne. Harry-Potter-land er et must for ihuga fans. 5. Solnedgang på piren: Nyt folkelivet på Santa Monica – med verdens eneste solcelledrevne pariserhjul.

Los Angeles er en utflytende by og trafikken stopper ofte. Du rekker neppe mer enn to, maks tre stopp pr. dag. Å forflytte seg tar halvannen time selv om du bare skal noen få kilometer av gårde.

Du gjør lurt i å bli kjent med mer enn bare ett hotell på turen. Ved å holde deg i nærområdet sparer du tid, og du husker mer av byen ved å ta deg frem til fots. Eller lei et rom eller en villa via Airbnb. Da føler du deg bofast med det samme.

Cruise til Venice

Start gjerne i Santa Monica. Bydelen er vakker som en charterkatalog. Som europeer føler du deg hjemme. Shoppinggaten 3rd Street har det meste. Spis en smakfull lunsj på Ivy At The Shore, en capri-inspirert restaurant som alltid har friske roser på bordene.

Åshild Breian

Besøk tivoliet og se folkelivet på piren. Ta et bad i Stillehavet, men bli ikke overrasket hvis temperaturen er litt friskere enn du hadde tenkt deg. Det er ofte et par grader kaldere ved sjøen enn lenger inn i byen.

Åshild Breian

Åshild Breian

– Vi bor oppe i dalen, men kommer hit et par ganger i måneden for å slappe av. I dag har vi vært på piren med datteren min. Vi liker oss så godt på stranden, men det er om å gjøre å ikke stresse med trafikken, sier Alyssa Alonzo (25).

Fakta: Reisen hit Norwegian flyr direkte til L.A. på ca. elleve timer. Du flyr SAS via Stockholm på under 14 timer.

Badevaktskurene på stranden ble berømte via Baywatch-stjerner som Pamela Anderson på 1990-tallet. Lei deg en cruiser eller en tandemsykkel og bli ett med skatere på gangveien til Venice. Det gamle hippie-området holder stand. Det er mye å se på hvis du liker rulleskøytedisco eller menn som trener på Muscle Beach.

Åshild Breian

Oppsøk Thornton Avenue med små trehus i sterke farger og hager du kan drømme deg bort i. Herfra er det kort vei til Abbot Kinney Boulevard hvor alle ser spreke ut i treningsklær – enten de har vært på yoga eller ikke. Bohemske butikker er innredet i gamle villaer. Hør gjerne om det er et ledig bord hos The Butcher’s Daughter som serverer sopp-pizza med trøffelolje eller avokadosmørbrød med gurkemeielatte.

Åshild Breian

Følelsen av New York

Travle Downtown var nedslitt og forlatt, men er under sterk endring og er en utfordrer til lett nedstøvede Beverly Hills. Google og Amazon er blant investorene som har kjøpt nedlagte teatre på Broadway for å skape nytt liv bak neonfasadene.

Fakta: Los Angeles Navnet Los Angeles betyr «englenes by» og brer seg over 1240 kvadratkilometer. L.A. er den største byen i utstrekning i USA. Oslo utgjør til sammenligning 454 kvadratkilometer. 3,9 millioner mennesker bor i selve L.A. Inkludert forstedene bor hele 17,8 millioner mennesker der. L.A. er den nest største byen i USA. Kilde: Wikipedia

Kafeen Ilcaffè er innredet i den berømte, fliskledte, turkise Eastern Columbia-bygningen fra 1930. Innehaver er svenske Michael Backlinder (52) som driver fem kafeer i Stockholm og Los Angeles. Han serverer god kaffe og høye sandwicher til urbane kunder med laptop.

Åshild Breian

– Jeg liker meg i Downtown. Her slipper jeg kø og kan gå overalt, sier Backlinder før han smetter en tur hjemom leiligheten i samme bygg. Skuespiller Johnny Depp eide på det meste hele fem penthouseleiligheter på denne adressen. Vegg i vegg ligger Acne-butikken som selger skandinaviske designerklær.

Åshild Breian

Gjør som de fastboende og unn deg et måltid fra Eggslut, som serverer lekre briocher med fyll på støyende Grand Central Market. Drikk kaffemenyen Business & pleasure på kaffebaren G & B, og ta taubanen Angels Flight opp til skyskraperne og The Museum of Contemporary Art (MOCA).

Åshild Breian

Rett ved siden av ligger konserthuset som er tegnet av arkitekt Frank Gehry, og finansiert av enken etter Walt Disney. Har du besøkt Guggenheim-museet i Bilbao kjenner du igjen arkitekturen.

Åshild Breian

Fakta: Vær pålogget Mobilnett er dyrt på ferie i USA. Citynet er gratis og fungerer sentralt i L.A. Eller finn gratis nett ved å gå inn i nærmeste butikk eller kafé.

I nærheten er Art District under oppbygging med trendy kafeer, gallerier og butikker som Dover Street Market hvor klær stilles ut som kunst. Her er det best å bruke bena. Pass på at du ikke går gjennom Skid Row, som er okkupert av hjemløse. Som regel er de mange uteliggerne i Los Angeles helt harmløse, men akkurat denne gaten skal du holde deg langt unna – også i dagslys.

Hollywood-glamour

Du ser skiltet fra 1923 over hele byen. De ni meter høye bokstavene «Hollywoodland» var reklame for et boligområde i skråningen under Mount Lee i Griffith Park. Siden ble Hollywood-skiltet selve varemerket på Los Angeles. I dag er området gjerdet inn og du må ta en obligatorisk selfie på skuffende lang avstand.

Åshild Breian

Chateau Marmont oser av fordums sjarm og er en kulturinstitusjon ved Sunset Boulevard. Hotellet fra 1931 er inspirert av det franske Loire-slottet Château d’Amboise, og har små bungalower du kan leie i hagen.

Et rom koster over 5000 kroner pr. natt, men det er greie priser i restauranten som er som en oase i midten av hotellet. Her må du bestille bord på forhånd. Det er slett ikke umulig at du ser en kjendis eller to. La mobilkameraet hvile. Diskresjon i alle ledd er det som gjelder.

Åshild Breian

Fakta: Smarte apper Uber eller Lyft er billigere enn taxi. Du legger inn kortinformasjon i appen. Turen forhåndsbetales og du slipper driks. Husk at du alltid må legge inn den eksakte adressen dit du skal. Opentable: Book restauranter over hele L.A. De fleste restauranter spør etter bookinger. See Saw gallery guide: Få full oversikt over de siste utstillingene over hele Los Angeles.

Noen kvartaler unna ligger Rodeo Drive hvor blankpussede luksusbiler nærmest sklir sakte forbi, mens kredittkortene går varme i alle designerbutikkene. Betjeningen er hyggelig også om du bare kikker.

Åshild Breian

Avslutt kvelden ved å lese utdrag fra filmmanuset i heisen opp til taket av restauranten Mama Shelter i Selma Ave. Stemningen er avslappet mellom bananpalmer og eksotiske parasoller.

Du kan halvveis ligge i lounge-avdelingen eller synke ned på metallstolene ved småbordene. Del småretter mens du løfter blikket: Herfra har du 360 graders utsikt over neonlysene, og du er akkurat passe høyt hevet til at de nærmest bare skimrer som små stjerner.