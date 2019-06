I 2018 hadde Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV Trøndelag, 30 overnattinger på tog.

Han har reist mye med det miljøvennlige transportmiddelet i Europa med familien. Men på grunn av dårlige forbindelser ut av Norge, ender de ofte opp med å ta båten til Danmark eller Kiel. Derfra er togreisen enklere.

Han er ikke alene om det. På Facebook-gruppen «Togferie» er frustrasjonen stor over flaskehalsen ut av Norge.

– Togtilbudet ut av Norge er rett og slett for dårlig. Vi vil ha tilbake nattoget til Stockholm, Göteborg, København, Berlin og Hamburg, skriver Haltbrekken i en e-post.

Paul Kleiven / NTB scanpix

Vil legge til rette for nattreise

SV og Sp fremmet Une Bastholms (MDG) representantforslag tidligere denne måneden, til transport- og kommunikasjonskomiteen.

I forslaget kommer Bastholm med ni ønsker for togtilbudet i Norge, blant annet ekspresstog til København, nattog til Berlin, flere sovevogner og et enklere system for billettbestilling.

Det siste er en utfordring:

– Jeg bruker lang tid på bestillingen, siden jeg må inn på hvert enkelt lands togselskap, skriver Haltbrekken.

Et av forslagene vil tilrettelegge for å kombinere togreise med en full natts søvn. Man skal kunne legge seg i vogner som kobles på toget i løpet av natten, og kunne sove ut før man forlater toget ved ankomst tidlig om morgenen.

ARKIVFOTO: Ingrid R. Westgaard

53 mot 48 stemmer

Forslaget ble nedstemt med 53 mot 48 stemmer før Stortinget tok sommerferie.

Høyre, Frp, KrF og Venstre, stemte mot forslaget om å utvikle og promotere nattogtilbudet, mens Ap, SV, Sp og Rødt stemte for.

De øvrige åtte forslagene ble nedstemt 19 mot 82. Sp, SV og Rødt stemte for.

Une Bastholm skriver i en e-post at hun mener det er dypt uansvarlig å ikke gjøre alt man kan for å lage et bedre togtilbud til nordmenn.

– På en vanlig hverdag går det 22 avganger med fly fra Trondheim til Oslo. Det går fire tog. Tog er klimavennlig, behagelig, og aldri før har flere reist med tog. Likevel taper tog i konkurransen med fly, som vi vet gir enorme klimagassutslipp, fordi tilbudet er for dårlig, skriver MDG-politikeren.

Etterspør konkrete løfter

I innstillingen mener flertallet at infrastrukturen på strekningene mellom Oslo og den svenske og danske hovedstaden må forbedres. Det er et spørsmål som må behandles i neste nasjonale transportplan.

Høyre, Frp og Venstre peker på at antall togreisende har økt med mer enn 10 millioner siden 2013. I samme periode er det også satt inn 100 nye togsett.

Lars Haltbrekken ønsker mindre prat og mer handling.

– Mange ønsker i dag å reise miljøvennlig. Da må vi sørge for at det blir mulig. Regjeringspartiene kommer med flotte ord, men ingen konkrete løfter som sikrer at dette skjer. Vi løser dessverre hverken klimakrisen eller det dårlige togtilbudet fra Norge til Danmark og Sverige med festtaler.

Bastholm er enig.

– Vi trenger politikere som tør å satse på toget og som ser at vi ikke har tid til å vente med å løse klimakrisen, avslutter hun.

Hans O. Torgersen (dronefoto)

Les alle forslagene her: