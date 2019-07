Spontan sommerferie i Europa? Hit kan du reise nå.

Vi har samlet et lite knippe med destinasjoner i Europa som vi har besøkt eller skrevet om i løpet av året.

1. Sol og varme

Drømmer du om sol- og badeferie, kan Spania være et godt alternativ i sommer.

Hva med å reise til en av nordmenns feriefavoritter i kanariøyene: Mallorca? Hit går det direktefly fra flere byer i Norge.

Vi har tilbrakt et døgn i Palma de Mallorca. Dette bør du se, gjøre, spise og drikke:

Ønsker du ikke å dra på en typisk charterferie, har regionen Andalucía har mye å by på:

I Málaga får du både sol, varme og storby. Der kan du oppleve alt fra bugnende matmarked og historiske festninger til innovative barer og tradisjonelle tapastavernaer. Hit går det direktefly fra flere byer i Norge.

En times kjøretur fra Málaga by, kan du dessuten få testet høydeskrekken din og kjenne adrenalinrushet i Caminito del Rey – også kjent som kongens sti:

Vi har laget en guide som viser deg det beste den spanske byen har å by på:

En 90 minutters kjøretur fra Malaga, ligger Granada. Hit kan du reise og ta turen innom Spanias mest besøkte turistattraksjon: Det mauriske palasset Alhambra?

Og denne storbyen har mer enn bare historie å få med seg.

I Andalucía finner du dessuten de mer ukjente byene Setenil de las Bodegas, Olvera og Arcos de la Frontera. Hit bør du dra om du ønsker å komme deg litt unna de typiske turistfellene – og på en uke rekker du dessuten innom mange spanske sukkertøy.

Les hele saken her: På snirklete veier gjennom Andalucía.

2. Storbyferie

Én time og 30 minutters flytur fra Oslo, ligger Tallinn. En storbyferie i Estlands hovedstad passer perfekt om du liker kontrasten mellom gammel kultur og moderne byliv.

Byen ligger dessuten på listen over Europas 20 billigste storbyer, og du kan fly dit direkte fra flere byer i Norge.

Flyr du en halvtime lenger i motsatt retning, kommer du til Englands hovedstad. Ønsker du å oppleve mye, og samtidig begrense pengebruken i London, kan du ta turen langs Londons T-banelinje circle line:

Frankrike har også flere gode alternativer om du drømmer om en storbyferie i sommer. For eksempel er den franske hovedstaden et opplagt valg for romantikk.

Vi har plukket ut høydepunktene blant opplevelsene Paris har å by på:

Apropos Frankrike, hva med å ta en liten tur til landets femte største by? Vi har samlet de beste tipsene til hva du kan se og gjøre om du har et døgn til rådighet i Nice:

Du kan fly direkte til både Paris og Nice fra flere byer i Norge.

Italia har også flere storbyer å friste med i sommer. Vi har besøkt Napoli, byen hvor du kan slikke sol på bystranden Bagno Elena på dagtid og hvor hver kveld er en fest:

Hit kan du fly direkte fra flere byer i Norge.

Les hele saken her: – Napoli er et menneskelig teater, hver eneste kveld.

3. En kulinarisk ferie

Om du ønsker å reise til byer i Europa hvor du kan nyte god mat, trenger du ikke å reise lengre enn til København.

Kongens by er blitt en av verdens beste matbyer, og restauranten Noma ble nylig kåret til nummer to på listen over verdens 50 beste restauranter.

Reiser du til København med barn, kan det dessuten være verdt å ta turen til Tivoli, som i år har investert rundt 100 millioner kroner nyheter.

Du kan komme deg til den danske hovedstaden – både med tog, fly og båt.

Få land i verden – om noen – kan måle seg med Nederland når det gjelder matproduksjon. Nederland er verdens nest største eksportør av mat, og det har gitt det nederlandske kjøkkenet en smak av verden, skriver Aftenpostens matkommentator.

Hit kan du reise direkte fra flere byer i Norge.

Vår matkommentator har dessuten spist seg gjennom flere folkekjære storbyer i Europa og plukket ut sine favoritter:

Er du glad i muslinger, øl eller sjokolade? Disse tre tingene har for lengst satt Belgia på det kulinariske kartet.

Kystbyene i Belgia har dessuten fine, langgrunne strender som lokker folk til kysten om sommeren.

Du kan fly direkte til Brussel fra flere byer i Norge.