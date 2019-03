Undersøkelse bekrefter: Ferie i Norge er best

Nordmenn var på litt over 22,2 millioner feriereiser i fjor, 15,7 millioner av disse var feriereiser i Norge, viser tall fra Reiseundersøkelsen for 2018 fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dermed ble ferie i eget hjemland en sikker vinner. De siste ti årene har nordmenn normalt gjennomført ti-elleve millioner reiser i Norge. I fjor ble det et solid hopp. Noe skyldes trolig den varme sommeren, men tendensen holdt seg hele året: Antall feriereiser i Norge økte med 5,2 prosent også i fjerde kvartal i forhold til 2017.

Sverige nummer to

Sverige og Spania scorer høyest av feriereisemål utenfor Norge. 1,1 millioner feriereiser gikk fra Norge til nabolandet i fjor. Like mange reiser gikk til sol og sommer i Spania.

Danmark kommer på en solid tredjeplass med 600.000 feriereiser. Nordmenn reiste på 6,5 millioner feriereiser til utlandet i 2018. Det er en halv million færre enn i 2017.

Fakta: Reiseundersøkelsen 2018 27 millioner yrkes- og feriereiser ble gjennomført av nordmenn i 2018. Det var en økning på fire millioner reiser i forhold til 2017. En av fem reiser var yrkesreiser. Nesten syv av ti yrkesreiser foregikk innenlands. Yrkesreiser til utlandet foregikk særlig til Danmark, Storbritannia og Sverige. Vi overnattet mer på hotell i fjor. 121 millioner overnattinger ble registrert i forbindelse med reiser. Det er en økning på 6.3 millioner i forhold til 2017. Det var en markant vekst i antall overnattinger i Norge. Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse.

Flest fritidsreiser

De aller fleste reisene som nordmenn foretok i fjor, var feriereiser. Bare en av fem reiser var yrkesreiser. De aller fleste yrkesreiser foregår også i Norge.

Ifølge reiselivsekspertene er det flere forhold som tilsammen gjør reiser i Norge populært akkurat nå.

NHO

Vil være mer miljøvennlige

NHO Reiseliv ser en helt klar trend:

– Nordmenn ønsker å dra på aktive, naturbaserte og organiserte ferier. Sykling har for eksempel tatt helt av, sier bransjesjef Dagny Øren.

Hun mener et sterkt fokus på bærekraft og miljø tvinger frem at både leverandører og kjøpere blir mer miljøvennlige. Flere besøkende og helårsdrift gir mer stabile inntekter og lønnsom drift for små reiselivsleverandører.

Morten Brakestad

Myk aktivitetsferie

– Vi ser en utvikling i retning av myk aktivitetsferie. Det kan handle om sakteturisme, hvor man for eksempel padler på SUP-brett i rolig tempo. Eller det kan være lavterskel sykkelturisme, hvor man bruker elsykkel opp bakkene, eller legger til rette for sykling i nedoverbakke i Trysil eller i Sogn, sier trendanalytiker Camilla Tepfers i konsulentselskapet inFuture.

Hun viser til at aktivitetsferie har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 22 prosent siden 2012, ifølge ATTA (Adventure Travel Trade Association), og forventes å utgjøre halvparten av verdens reiseliv i 2020. Bærekraftsturisme er sentralt i reiselivsstrategiene for nesten alle OECD-landene.

– Reiselivet er i en særstilling når det gjelder bærekraft. Delvis fordi turismen i seg selv påvirker både klimaet og lokalmiljøet, og delvis fordi verdien av en jordklode i balanse er et gode som oppleves så direkte på kroppen av turisten, sier Tepfers.

Viltkikking ny trend

Også førsteamanuensis Stian Steinsland ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås fastslår at det er trendy med kortreiste naturopplevelser. Han forsker på naturbaserte reiselivsbedrifter gjennom prosjektet BIOTOUR

– Bedrifter som tilbyr guidede aktiviteter, har en større andel nordmenn blant kundene enn de som først og fremst tilbyr overnatting og tilrettelegging, forteller han.

Gisle Bjørneby/NMBU

Steinsland legger til at det muligens måtte økt turisme fra utlandet til, for å få bort «hjemblindheten» blant nordmenn. I et klima- og miljøperspektiv er kortreiste turister mest ønskelig.

– Stadig flere tenker over at man nok ikke bør fly så mye, men gode holdninger slår jo ikke alltid ut i handling. Vi ser imidlertid at enkelte bedrifter ikke ønsker å markedsføre seg mot turister i land langt borte, sier Steinsland.