– Ser du det gule huset der? Nei, ikke det, der borte! Nei, nå har vi kjørt forbi. Ingen fare, det er masse annet å se på her.

Veit Öhlberger holder i rattet med den ene hånden og gestikulerer med den andre. Juristen har satt av noen timer fra det travle arbeidet på advokatkontoret for å gi en ultraeffektiv omvisning i hjembyen.

– Hvis man bare skal se det aller viktigste, er oppgaven egentlig enkel. Jobben ble gjort for lenge siden, da keiseren beordret byggingen av Ringstrasse på 1850-tallet, sier 41-åringen.

Fakta: Wien Østerrikes hovedstad, med en befolkning på rundt 1,9 millioner innbyggere. Området ble først befolket rundt 2500 år siden. Har i flere århundrer vært et av de viktigste kulturknutepunktene i Europa. Wien sentrum står på UNESCOs verdensarvliste. Austrian flyr direkte fra Oslo til Wien, og en mellomlanding her er ofte en god og billig måte å komme seg til andre deler av verden på. Norwegian flyr også direkte til Wien tre ganger i uken. For å komme deg fra flyplassen til Wien, er flytoget det beste alternativet. Følg de grønne skiltene merket CAT. Toget tar deg til Mitte stasjon, som er et godt utgangspunkt for å utforske byen.

Flytoget tar 16 minutter

Den fem kilometer lange ringveien i Wien omkranser sentrum og er et genialt utgangspunkt for folk som bare er innom storbyen i noen timer. Og det kan det jo hende at du er. Flyselskapet Austrian er ofte blant de billigere alternativene når du skal fly fra Norge til andre deler av verden, og da hender det at det går noen timer mellom flightene.

Er ventetiden lang nok, sørger det lokale flytoget for at en svipptur til hovedstaden er et ypperlig alternativ til å henge mellom mozartkulene og flaskene med Grüner Weltliner på flyplassen.

Det tar ikke mer enn 16 minutter til Wien Mitte, og derfra kan du utforske så mye eller lite av sentrum som du rekker. Dersom du tilfeldigvis ikke har en venn i byen som kan kjøre deg langs ringveien for å beundre storslåtte bygninger i fart, kan du ta en runde med en «bim», altså trikken.

På 25 minutter får du sett noe av den flotteste arkitekturen Wien har å by på: Det storslåtte operahuset der Gustav Mahler i sin tid var direktør. Parlamentet, som nesten ble bombet i stykker under andre verdenskrig. Kunsthistoriemuseet, der man kan betrakte den vesle Venus von Willendorf-figuren, som med sine 29.500 år på baken er ett av verdens eldste kunstverk.

2500 år gamle røtter

Mye ble bygget på slutten av 1800-tallet, da Østerrike-Ungarn var et av de rikeste og mektigste monarkiene i Europa. Men langs ringveien finner du også spor av tidligere tider, fra den gang Mozart og Haydn flanerte langs brosteinsgatene her – og naturligvis enda lenger tilbake.

Wien har gamle røtter. Arkeologene har funnet 2500 år gamle spor etter keltiske bosettinger på dette punktet langs Donau-elvens bredder.

Og rundt år 0 etablerte romerne et fort her for å holde germanske stammer på en armlengdes avstand. Med sin strategiske plassering og stadig voksende befolkning ble byen raskt et viktig samlingspunkt på kontinentet.

Til minne om pesten

Sporene fra fortiden er lette å finne. På Michaelsplatz, rett utenfor det overdådige Hofburg-palasset, ligger 2000 år gamle romerske ruiner midt i en rundkjøring.

For å komme deg dit fra trikken, går du forbi St. Stephan-katedralen ... nei, vent, du går ikke forbi katedralen, du går innom og suger til deg stemningen først. Og så fortsetter du, opp gågaten Graben.

– Og historien følger oss, hele veien, sier Veit Öhlberger mens vi spaserer langs kafeene, klesbutikkene og souvenirutsalgene som preger den brede avenyen.

Jeg ser på pekefingeren hans, som retter seg mot en statue midt i gågaten. Den minner litt om Monolitten i Oslo, med menneskefigurer som strekker seg opp langs en diger søyle. Men her er det flere engler enn i Frognerparken.

– Det er en pestsäule, et minnesmerke etter pesten som herjet her på 1600-tallet, sier Veit før vi haster videre. Vi har jo dårlig tid. Dessuten skal vi spise, sier han.

Tafelspitz

Etter en kjapp titt på romerruinene og keiserpalassets yttervegger er tiden altså inne for et måltid som garantert vil være bedre enn noe du kan få på flyplassen. Mulighetene er naturligvis mange.

Café Central er et av byens mest besøkte turistmål, tre minutters gange fra Michaelsplatz. Det finnes også mer typiske wienerkafeer, som for eksempel Café Bräunerhof, også det tre minutter unna.

Men denne gangen velger vi noe annet. 20 minutters gange mot øst ligger Gmoa Keller, en 160 år gammel kneipe med lokale mennesker og godt øl.

– Klart du må prøve wienerschnitzel. Her serverer de den med potetsalat. Eller kanskje du vil smake på tafelspitz? Det er kalvekjøtt. Veldig godt. Men ikke prøv å bestille wienerpølse her. Vi kaller det frankfurter. Ikke spør meg hvorfor, sier Veit.

Etter en dessert av det tyngre slaget er tiden inne til å vende tilbake til flyplassen. Neste gang får vi legge inn en enda litt lengre mellomlanding.